Mbappé show, il Real Madrid ne fa 6 al Monaco. Kvaratskhelia non basta al Psg, crolla il City

Non solo il deludente pari del Napoli e il crollo dell'Inter, la notte di Champions regala gol e sorprese. A partire dal tennistico 6-1 inflitto dal Real Madrid - con Huijsen dal 1' - al malcapitato Monaco, ancora privo di Paul Pogba. Al Bernabeu si parte con la doppietta di Mbappé in soli 26', poi ad ingrassare il tabellino ci pensano Mastantuono, l'autogol di Kehrer, Vinicius Junior e Bellingham, quest'ultimo poco dopo la rete della bandiera di Teze. A Lisbona contro lo Sporting, l'ex Napoli Kvaratskhelia non evita la sconfitta al Paris Saint-Germain, colpito due volte da Suarez. Romero e Solanke trascinano il Tottenham contro il Borussia Dortmund in inferiorità numerica daò 24' per l'espulsione di Svensson: per gli Spurs in campo Vicario, Udogie e, nel finale, Kolo Muani, assenti Dragusin, Kulusevski e Bentancur, per i gialloneri Emre Can subentrato nella ripresa. L'Olympiakos batte 2-0 il Bayer Levrkusen, l'Ajax si impone 2-1 in casa del Villarreal.