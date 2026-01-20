Tuttosport.com
Chivu: "Arsenal mi ha impressionato più di altre squadre. Pronti ad accettare di giocare i playoff"

Il tecnico dell'Inter ha analizzato la sconfitta interna con i Gunners nella 7ª giornata del super girone di Champions: le dichiarazioni
3 min
MILANO - "Siamo pronti ad accettare di giocare i play-off. Il rammarico è sulle partite contro Liverpool e Atletico Madrid, forse non stasera. Mi prendo il coraggio di giocare a viso aperto, poi l'Arsenal è forte per tecnica in velocità, per intensità, per il modo di attaccare le linee, nelle seconde palle. Sono forti, abbiamo provato a stare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, commentando a Sky Sport la sconfitta contro l'Arsenal. "Potevamo andare sul 2-1 ma questo non vuol dire che avremmo vinto. Siamo stati sfortunati sul gol che ha preso la traversa ed è finita sulla testa loro. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto fatica, loro hanno alzato il livello di umiltà perché nel primo erano stati un po' meno umili. L'Arsenal mi ha impressionato più di altre squadre. La Premier come intensità è veramente top, in Italia non siamo abituati. Sto provando a mettere questa cosa ma non è facile". 

Le parole di Arteta

"L'Inter è una grandissima squadra, con un'organizzazione spettacolare che li rende molto difficili da controllare. Sanno attaccare bene la linea difensiva, metterti in difficoltà e in alcuni momenti sono stati davvero dominanti. Non è stato semplice batterli". Così Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 dei Gunners a San Siro. La formazione londinese ha segnato la sua 19a rete su calcio piazzato, una caratteristica fondamentale nel gioco degli inglesi: "Non abbiamo molto tempo per allenarci coi tanti impegni, ma cerchiamo di sfruttare tutto il tempo che abbiamo per allenare i piazzati e quelle cose che possono darci un margine per vincere. Ci consentono di dare un'ulteriore pressione e costruire delle occasioni importanti". La chiusura è sulle ambizioni dell'Arsenal: "Spero che saremo capaci di vincere tutto e centrare l'obiettivo. Abbiamo fame, grinta e tantissima voglia di conquistare ogni trofeo".

 

 

