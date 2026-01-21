Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions League

"Entrare nelle prime otto credo sia qualcosa di straordinario. C'è la possibilità di fare due partite in meno e lavorare due settimane in più con continuità. Abbiamo l'opportunità di fare la storia". Lo ha detto Raffaele Palladino alla vigilia della sfida di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao. I bergamaschi ricevono gli spagnoli nel settimo turno della fase campionato: la squadra nerazzurra, attualmente quinta in classifica con 13 punti, può qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League: "Non dobbiamo fare calcoli: due partite sono sei punti a disposizione, possiamo fare qualcosa di unico, inimmaginabile e irripetibile. C'è l'opportunità di fare la storia contro una squadra comunque forte e attrezzata, che punta anch'essa alla qualificazione" ha aggiunto Palladino.