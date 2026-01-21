Atalanta-Athletic Bilbao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la Champions League

"Entrare nelle prime otto credo sia qualcosa di straordinario. C'è la possibilità di fare due partite in meno e lavorare due settimane in più con continuità. Abbiamo l'opportunità di fare la storia". Lo ha detto Raffaele Palladino alla vigilia della sfida di Champions League tra Atalanta e Athletic Bilbao. I bergamaschi ricevono gli spagnoli nel settimo turno della fase campionato: la squadra nerazzurra, attualmente quinta in classifica con 13 punti, può qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League: "Non dobbiamo fare calcoli: due partite sono sei punti a disposizione, possiamo fare qualcosa di unico, inimmaginabile e irripetibile. C'è l'opportunità di fare la storia contro una squadra comunque forte e attrezzata, che punta anch'essa alla qualificazione" ha aggiunto Palladino.
Segui Atalanta-Bilbao LIVE sul nostro sito
Dove vedere Atalanta-Bilbao: diretta tv e streaming
La partita è in programma alle ore 21 a Bergamo e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.
Le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossonou, Kolasinac, Djimsiti, Pasalic, Musah, Sulemana, Samardzic, Maldini, Lookman, Krstovic.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Galarreta; Navarro, Sancet, Serrano; Guruzeta. Allenatore: Valverde. A disposizione: Padilla, Santos, Gorosabel, Leuke, De Luis, Vesga, Gomez, Rego, Sanchez, Selton, Hierro, Perez.
ARBITRO: Makkelie. ASSISTENTI: Streegstra-De Vries. QUARTO UOMO: Lindhout. VAR: Salisbury. AVAR: Dallas.