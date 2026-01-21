Pagelle Inter-Arsenal: Barella poco concreto, Saka e Gabriel Jesus brillano. Chivu e Arteta…

Non basta il momentaneo pareggio di Sucic, l'Inter si arrende a San Siro sotto i colpi di Gabriel Jesus (doppietta) e Gyokeres con l'Arsenal che continua il suo cammino perfetto in Champions League. Una serata partita subito in salita per i nerazzurri di Chivu, colpiti in apertura dalla pressione asfissiante dei Gunners e dalla prima rete della serata dell'attaccante brasiliano. A rimediare un gran destro sotto la traversa del centrocampista croato che illude, ma è solo un pari passeggero visto che Gabriel Jesus timbra per la seconda volta prima dell'intervallo. L'Inter ci prova nella ripresa ma nel finale è micidiale il contropiede inglese con Gyokeres a chiudere la disputa. Ecco voti e giudizi della sfida tra nerazzurri e inglesi.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 Impallinato da Gabriel Jesus, sul 2-1 sembra avere meno colpe di altri. Sul terzo gol, però, il dubbio che manchi un po’ di spinta sulle gambe resta forte.
Akanji 6 Libera l’area senza fronzoli, non soffre le avanzate dal suo lato, anzi, Trossard è spesso murato. Sull’1-2 è fra quelli che restano a guardare Gabriel Jesus.
Acerbi 5.5 I centravanti avversari segnano tre gol, ma in tutti i casi lo fanno quando non sono marcati da lui. Certo, soprattutto con Gabriel Jesus, vive una serata a rincorrerlo per il campo, a volte con fatica.
Bastoni 6 La partita non si presta troppo alle sue avanzate, anche perché c’è da raddoppiare fisso su Saka. E proprio al 17’ della ripresa salva un gol già fatto in scivolata sul 7 inglese.
Luis Henrique 5 Continua a divedere: tatticamente è diligente e dal suo lato l’Arsenal non sfonda. In avanti però continua a essere timido. La colpa principale, però, sullo 0-1 quando tiene in gioco Gabriel Jesus. Bonny (37’ st) ng.
Barella 5 Come nelle ultime uscite, difetta in concretezza. Qualche ghirigoro di troppo, quando servirebbe maggiore incisività. Frattesi (19’ st) 5.5 Un paio di inserimenti, senza trovare la porta.
Zielinski 5.5 Gara in apnea, difficile imbastire una regia ragionata sul pressing dei Gunners. Diouf (37’ st) ng.
Sucic 6.5 Fin qui si è detto di lui: bravo, ma il carattere... Ecco, ieri sera il croato si è trasformato: il più “cattivo” nel rubare palloni e pure nell’andare su quello vacante al limite che scaraventa in porta con un destro potente. Dopo un primo tempo da 7.5 accusa un calo e sul 3-1 non è reattivo nel togliere la palla a Gyokeres.
Dimarco 5 Quando ha spazio per andare, lo fa e Raya è bravo (e fortunato) a dirgli di no due volte, dietro però patisce tanto la qualità di Saka nell’uno contro uno, l’inglese fa (quasi) tutto quello che vuole.
Thuram 5 Come Barella. L’Arsenal gli concede una serata da uno contro uno con Mosquera, ma il francese quando ha campo per far male, sembra trotterellare più che puntare deciso la porta. Fallisce una buona chance sull’1-1.
Lautaro 6 Pronti via perde due palloni a metà campo, poi però cresce di tono e tutte le azioni nerazzurre nascono dalle sue giocate spalla alla porta. Esce perché non al meglio. Esposito (19’ st) 6.5 Porta subito una scossa, con una girata sfiora il 2-2.
All. Chivu 5.5 Niente da fare. Riesce a contenere l'Arsenal nel possesso palla, ma alla fine la sconfitta ci sta. E ora gli ottavi diretti rischiano di essere un miraggio.
Pagelle Arsenal
Raya 6.5 Sul gol di Sucic non può nulla, bravo poi sul doppio tentativo di Dimarco al 43’.
Timber 6 Lascia il lavoro offensivo a Saka e cerca di frenare Dimarco. White (19’ st) 6 Fa il suo dovere.
Saliba 6.5 Lautaro lo attira spesso lontano dalle sue zone e a metà campo spesso lo perde, ma dietro non gli concede occasioni.
Mosquera 5.5 Duello tutto fisico con Thuram che riesce a contenere, quando entra Pio però non la vede più. Gabriel (30’ st) 6 Usa le maniere dure per arginare Pio.
Lewis Skelly 6 Lascia metri a Luis Henrique, che però non li sfrutta.
Zubimendi 6 Perno davanti alla difesa, sull’1-1 di Sucic non va prontamente a schermare il croato.
Saka 7.5 Il gioco offensivo dell’Arsenal passa tutto o quasi da lui: accelerazioni, dribbling, rientri. E mette lo zampino sui primi due gol.
Merino 5.5 Un po’ mezzala, un po’ mediano, fatica a arginare Sucic.
Eze 6 Avvia lo 0-1, poi ha due occasioni per segnare, una per tempo. Per il resto, fa un discreto lavoro di raccordo. Rice (19’ st) 6 Entra a dare solidità centrale e si fa ammonire per saltare l’ultima.
Trossard 6 L’Arsenal attacca sul lato opposto, quando tocca a lui non incide, però è bravo sul corner di Saka a rimetterla in mezzo di testa (dalla traversa, arriva il gol). Martinelli (34’ st) 6 Gran lancio d'esterno per Gyokeres-gol.
Gabriel Jesus 7.5 Pippo Inzaghi sarebbe stato fiero di lui: sul primo gol è lesto a lanciarsi sul tiro di Saka sporcato da Dimarco, sul secondo è al posto giusto al momento giusto. Letale. Gyokeres (30’ st) 6.5 Lotta con Acerbi, poi quando è libero, si inventa il terzo gol.
All. Arteta 7 Vince e rimane imbattuto in Champions, difficile aggiungere altro.
L'arbitro
Pinheiro 6 Da copione europeo, fischia poco e la partita risulta così più gradevole.
Non basta il momentaneo pareggio di Sucic, l'Inter si arrende a San Siro sotto i colpi di Gabriel Jesus (doppietta) e Gyokeres con l'Arsenal che continua il suo cammino perfetto in Champions League. Una serata partita subito in salita per i nerazzurri di Chivu, colpiti in apertura dalla pressione asfissiante dei Gunners e dalla prima rete della serata dell'attaccante brasiliano. A rimediare un gran destro sotto la traversa del centrocampista croato che illude, ma è solo un pari passeggero visto che Gabriel Jesus timbra per la seconda volta prima dell'intervallo. L'Inter ci prova nella ripresa ma nel finale è micidiale il contropiede inglese con Gyokeres a chiudere la disputa. Ecco voti e giudizi della sfida tra nerazzurri e inglesi.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 Impallinato da Gabriel Jesus, sul 2-1 sembra avere meno colpe di altri. Sul terzo gol, però, il dubbio che manchi un po’ di spinta sulle gambe resta forte.
Akanji 6 Libera l’area senza fronzoli, non soffre le avanzate dal suo lato, anzi, Trossard è spesso murato. Sull’1-2 è fra quelli che restano a guardare Gabriel Jesus.
Acerbi 5.5 I centravanti avversari segnano tre gol, ma in tutti i casi lo fanno quando non sono marcati da lui. Certo, soprattutto con Gabriel Jesus, vive una serata a rincorrerlo per il campo, a volte con fatica.
Bastoni 6 La partita non si presta troppo alle sue avanzate, anche perché c’è da raddoppiare fisso su Saka. E proprio al 17’ della ripresa salva un gol già fatto in scivolata sul 7 inglese.
Luis Henrique 5 Continua a divedere: tatticamente è diligente e dal suo lato l’Arsenal non sfonda. In avanti però continua a essere timido. La colpa principale, però, sullo 0-1 quando tiene in gioco Gabriel Jesus. Bonny (37’ st) ng.
Barella 5 Come nelle ultime uscite, difetta in concretezza. Qualche ghirigoro di troppo, quando servirebbe maggiore incisività. Frattesi (19’ st) 5.5 Un paio di inserimenti, senza trovare la porta.
Zielinski 5.5 Gara in apnea, difficile imbastire una regia ragionata sul pressing dei Gunners. Diouf (37’ st) ng.
Sucic 6.5 Fin qui si è detto di lui: bravo, ma il carattere... Ecco, ieri sera il croato si è trasformato: il più “cattivo” nel rubare palloni e pure nell’andare su quello vacante al limite che scaraventa in porta con un destro potente. Dopo un primo tempo da 7.5 accusa un calo e sul 3-1 non è reattivo nel togliere la palla a Gyokeres.
Dimarco 5 Quando ha spazio per andare, lo fa e Raya è bravo (e fortunato) a dirgli di no due volte, dietro però patisce tanto la qualità di Saka nell’uno contro uno, l’inglese fa (quasi) tutto quello che vuole.
Thuram 5 Come Barella. L’Arsenal gli concede una serata da uno contro uno con Mosquera, ma il francese quando ha campo per far male, sembra trotterellare più che puntare deciso la porta. Fallisce una buona chance sull’1-1.
Lautaro 6 Pronti via perde due palloni a metà campo, poi però cresce di tono e tutte le azioni nerazzurre nascono dalle sue giocate spalla alla porta. Esce perché non al meglio. Esposito (19’ st) 6.5 Porta subito una scossa, con una girata sfiora il 2-2.
All. Chivu 5.5 Niente da fare. Riesce a contenere l'Arsenal nel possesso palla, ma alla fine la sconfitta ci sta. E ora gli ottavi diretti rischiano di essere un miraggio.