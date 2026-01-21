Pagelle Inter-Arsenal: Barella poco concreto, Saka e Gabriel Jesus brillano. Chivu e Arteta…

Pagelle Inter

Sommer 5.5 Impallinato da Gabriel Jesus, sul 2-1 sembra avere meno colpe di altri. Sul terzo gol, però, il dubbio che manchi un po’ di spinta sulle gambe resta forte.

Akanji 6 Libera l’area senza fronzoli, non soffre le avanzate dal suo lato, anzi, Trossard è spesso murato. Sull’1-2 è fra quelli che restano a guardare Gabriel Jesus.

Acerbi 5.5 I centravanti avversari segnano tre gol, ma in tutti i casi lo fanno quando non sono marcati da lui. Certo, soprattutto con Gabriel Jesus, vive una serata a rincorrerlo per il campo, a volte con fatica.

Bastoni 6 La partita non si presta troppo alle sue avanzate, anche perché c’è da raddoppiare fisso su Saka. E proprio al 17’ della ripresa salva un gol già fatto in scivolata sul 7 inglese.

Luis Henrique 5 Continua a divedere: tatticamente è diligente e dal suo lato l’Arsenal non sfonda. In avanti però continua a essere timido. La colpa principale, però, sullo 0-1 quando tiene in gioco Gabriel Jesus. Bonny (37’ st) ng.

Barella 5 Come nelle ultime uscite, difetta in concretezza. Qualche ghirigoro di troppo, quando servirebbe maggiore incisività. Frattesi (19’ st) 5.5 Un paio di inserimenti, senza trovare la porta.

Zielinski 5.5 Gara in apnea, difficile imbastire una regia ragionata sul pressing dei Gunners. Diouf (37’ st) ng.

Sucic 6.5 Fin qui si è detto di lui: bravo, ma il carattere... Ecco, ieri sera il croato si è trasformato: il più “cattivo” nel rubare palloni e pure nell’andare su quello vacante al limite che scaraventa in porta con un destro potente. Dopo un primo tempo da 7.5 accusa un calo e sul 3-1 non è reattivo nel togliere la palla a Gyokeres.

Dimarco 5 Quando ha spazio per andare, lo fa e Raya è bravo (e fortunato) a dirgli di no due volte, dietro però patisce tanto la qualità di Saka nell’uno contro uno, l’inglese fa (quasi) tutto quello che vuole.

Thuram 5 Come Barella. L’Arsenal gli concede una serata da uno contro uno con Mosquera, ma il francese quando ha campo per far male, sembra trotterellare più che puntare deciso la porta. Fallisce una buona chance sull’1-1.

Lautaro 6 Pronti via perde due palloni a metà campo, poi però cresce di tono e tutte le azioni nerazzurre nascono dalle sue giocate spalla alla porta. Esce perché non al meglio. Esposito (19’ st) 6.5 Porta subito una scossa, con una girata sfiora il 2-2.

All. Chivu 5.5 Niente da fare. Riesce a contenere l'Arsenal nel possesso palla, ma alla fine la sconfitta ci sta. E ora gli ottavi diretti rischiano di essere un miraggio.