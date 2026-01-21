Conte tradito, Hojlund non punge, Lucca ai saluti: pagelle Napoli

Il Napoli scopre la paura e ora i playoff di Champions sono a rischio per la squadra di Conte che non va oltre l'1-1 sul campo del Copenaghen. Una serata che dopo l'espulsione del capitano dei danesi Delaney sembrava mettersi in discesa grazie al gol del solito McTominay, ma una ingenuità di Buongiorno nella ripresa inguaia seriamente Conte che nell'ultima giornata avrà bisogno di vincere contro il Chelsea al Maradona per provare a rientrare tra il 9° e il 24° posto. Questi i voti della serata.
Pagelle Copenaghen
Kotarski 6 L’assedio è lungo, ma non così intenso e alla ﬁ ne non rischia quasi nulla.
Meling 5.5 In difficoltà quando puntato, più a suo agio nelle rare fasi di proposta. Garananga (36’ st) ng
Pereira 6 Essenziale e organizzato.
Suzuki 6.5 Imbarazzato nei primissimi minuti, cresce quando c’è da alzare il muro.
Lopez 6 Rispetto al compagno del lato opposto è meno sollecitato ed in qualche modo se la cava.
Elyonoussi 7 È l’unico da cui possono nascere pericoli e lascia il segno con buone giocate e l’azione decisiva in cui si fa tamponare da Buongiorno.
Madsen 6.5 È il più connesso in mediana e si rende pure pericoloso intervenendo sui calci da fermo. Claesson (36’ st) ng
Delaney 4 Sballottato per mezzora reagisce azzoppando senza motivo Lobotka per un rosso inspiegabile per uno con la sua esperienza internazionale.
Achouri 6 Non fa in tempo ad attivarsi, che la sua diventa subito una partita di copertura. Clem (18’ st) 6 Contribuisce, anche con le cattive, agli equilibri di squadra.
Dadason 6 Allunga bene la squadra fino a che rimane in campo. Hatzidiakos (36’ pt) 5.5 Si piazza in mezzo ai due centrali e ingaggia subito Hojlund riuscendo a innervosirlo, ma più di tutto si dimentica di coprire su McTominay in occasione del gol.
Cornelius 6 La vede poco, ma s’impegna. Larsson (18’ st) 6.5 Ritrova lucidità giusto in tempo per mettere dentro la ribattuta sul suo stesso rigore calciato malissimo e tanto basta per salvare i suoi.
All. Neestrup 7 Non l’aveva immaginata così difensiva, ma por-ta comunque a casa un punto reagendo con intelligenza (e fortuna) allo stravolgimento dei piani.
Pagelle Napoli
Milinkovic Savic 6.5 Para un altro rigore, ma questa volta non basta.
Di Lorenzo 6 Si sgancia spesso e volentieri, con la voglia di trascinare i compagni non sempre assecondata.
Buongiorno 4.5 Aggressivo anche quando non serve, complica una partita che si era messa in discesa da sola.
Juan Jesus 6 Nessuna sbavatura nel suo match.
Gutierrez 5.5 Sulla destra ha meno occasioni di puntare il fondo e non basta offrire sponda ai compagni per contribuire positivamente alla manovra. Ambrosino (30’ st) 5.5 Dirottato sulla destra non trova precisione nei cross.
Lobotka 6.5 Il cervello azzurro non si spaventa negli spazi stretti smistando una quota dominante di possessi, manca solo lo spunto decisivo nell'assedio.
McTominay 7 Contro i danesi si esalta: con la nazionale ha strappato il biglietto per i Mondiali, con il Napoli è l’unico a mostrare un concreto peso offensivo. Spinazzola 6 Intraprendente in avvio, rallenta dopo un colpo subito ad inizio ripresa. Olivera (18’ st) 6 Carica ma non trova spazi necessari per pungere.
Vergara 6 Accenni di talento nell'esordio dal primo minuto in Champions. Lang (18’ st) 6 Accelera nell’uno contro uno dimostrando di valere con maggior minutaggio un’occasione che vada oltre le questioni di mercato.
Elmas 5.5 Premesse migliori dell’effettiva riuscita della prestazione. Lucca (36’ st) 5 Poteva decisamente fare meglio e diventare eroe per una sera prima di salutare la truppa.
Hojlund 5.5 Dichiara subito le sue cattive intenzioni, ma non va oltre un destro che sibila oltre la traversa.
All. Conte 5.5 In un momento in cui conta parecchio, spende più energie del dovuto a causa di una formazione iniziale troppo attendista per ottenere un pareggino in Danimarca. Tradito da una leggerezza che sicuramente lo infastidirà.
ARBITRO
Peljto 6 Deve rivedere allo schermo l’entrata di Delaney per comprenderne la gravità.
