Conte tradito, Hojlund non punge, Lucca ai saluti: pagelle Napoli

Il Napoli scopre la paura e ora i playoff di Champions sono a rischio per la squadra di Conte che non va oltre l'1-1 sul campo del Copenaghen. Una serata che dopo l'espulsione del capitano dei danesi Delaney sembrava mettersi in discesa grazie al gol del solito McTominay , ma una ingenuità di Buongiorno nella ripresa inguaia seriamente Conte che nell'ultima giornata avrà bisogno di vincere contro il Chelsea al Maradona per provare a rientrare tra il 9° e il 24° posto. Questi i voti della serata.

Pagelle Copenaghen

Kotarski 6 L’assedio è lungo, ma non così intenso e alla ﬁ ne non rischia quasi nulla.

Meling 5.5 In difficoltà quando puntato, più a suo agio nelle rare fasi di proposta. Garananga (36’ st) ng

Pereira 6 Essenziale e organizzato.

Suzuki 6.5 Imbarazzato nei primissimi minuti, cresce quando c’è da alzare il muro.

Lopez 6 Rispetto al compagno del lato opposto è meno sollecitato ed in qualche modo se la cava.

Elyonoussi 7 È l’unico da cui possono nascere pericoli e lascia il segno con buone giocate e l’azione decisiva in cui si fa tamponare da Buongiorno.

Madsen 6.5 È il più connesso in mediana e si rende pure pericoloso intervenendo sui calci da fermo. Claesson (36’ st) ng

Delaney 4 Sballottato per mezzora reagisce azzoppando senza motivo Lobotka per un rosso inspiegabile per uno con la sua esperienza internazionale.

Achouri 6 Non fa in tempo ad attivarsi, che la sua diventa subito una partita di copertura. Clem (18’ st) 6 Contribuisce, anche con le cattive, agli equilibri di squadra.

Dadason 6 Allunga bene la squadra fino a che rimane in campo. Hatzidiakos (36’ pt) 5.5 Si piazza in mezzo ai due centrali e ingaggia subito Hojlund riuscendo a innervosirlo, ma più di tutto si dimentica di coprire su McTominay in occasione del gol.

Cornelius 6 La vede poco, ma s’impegna. Larsson (18’ st) 6.5 Ritrova lucidità giusto in tempo per mettere dentro la ribattuta sul suo stesso rigore calciato malissimo e tanto basta per salvare i suoi.

All. Neestrup 7 Non l’aveva immaginata così difensiva, ma por-ta comunque a casa un punto reagendo con intelligenza (e fortuna) allo stravolgimento dei piani.