È Sporting show, abbattuto il Psg!

Con i playoff già assicurati, il Paris Saint Germain è sbarcato a Lisbona con la spinta psicologica comunque sufficiente per ottenere un risultato che gli permettesse di blindare il passaggio diretto agli ottav,i ma non è andata così. Per la seconda volta in questa Champions League Luis Enrique presentava Dembélé titolare: dato drogato dall'infortunio del Pallone d'oro 2025. E nonostante quest'ultimo non fosse proprio in formissima e al centro del gioco, i suoi compagni hanno fatto accademia pura nel primo tempo del José Alvalade, dove un gol di Zaire-Emery alla mezz'ora di gioco è stato annullato per un fallo precedente da parte di Mayulu su Catamo . La resistenza lusitana dava il tutto per tutto anche in un secondo tempo nel quale Dembélé cresceva e metteva alla prova il più che solerte Rui Silva , che all'ora di gioco respingeva con un riflesso felino.

Doppio Suarez, beffa Psg

La beffa arrivava a un quarto d'ora dal 90’, quando da un corner un batti e ribatti favoriva Luis Suarez, che infilava Chevalier sul primo palo. La reazione parigina era affidata al subentrato Kvaratskhelia, che trovava un siluro che non dava scampo a Rui Silva e rimetteva tutto in parità. Si apriva così uno scenario finale incandescente, con i parigini a cercare di culminare la rimonta. Ma nessuno aveva fatto i conti con il solito Luis Suarez, che come il suo omonimo uruguaiano si scatenava in una notte europea di quelle che contano e all’ultimo minuto approfitta di una respinta di Chevalier per colpire sotto porta e fulminare i parigini. Lo stadio Alvalade, quasi incredulo, festeggiava con enfasi il quarto trionfo su quattro in questa edizione della Champions. E contro una squadra che avrebbe potuto asfaltare i Leoni nel primo tempo. Adesso lo Sporting è a quota 13 insieme proprio al Psg, e inizia a pensare seriamente in grande. A fine gara Vitinha ha fatto ammenda: «Abbiamo controllato la partita, abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo segnato. È una storia che abbiamo visto troppe volte».