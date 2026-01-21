Dortmund in 10 e il Tottenham ne approfitta

Nonostante le numerose assenze (15 indisponibili), e una crisi di risultati certificata da cinque partite senza vittoria, il Tottenham risale la china nel momento più delicato della stagione e, almeno per ora, salva la panchina di Thomas Frank. Gli Spurs superano 2-0 il Borussia Dortmund grazie alle reti di Romero e Solanke, conquistano il quarto successo europeo, sorpassano i tedeschi in classifica e salgono al quarto posto, in attesa delle gare di questa sera, in piena corsa per l’accesso diretto agli ottavi. Frank opera cinque cambi rispetto alla sconfitta con il West Ham: Danso, Udogie, Bergvall, Spence e Solanke prendono il posto di van de Ven, squalificato, Davies, infortunato, Gallagher e Tel, acciaccati, e Kolo Muani. Con la rosa ridotta all’osso, Spence o Udogie vengono adattati come esterni offensivi. Il Dortmund, reduce dal 3-2 sul St Pauli, risponde con tre novità: Bensebaini, Couto e Guirassy per Can, Ryerson e Fabio Silva.