Bellingham, gol in Champions League e provocazione ai tifosi Real: "Mi sono vendicato"

L'inglese trova la rete nella sfida contro il Monaco e poi stuzzica i sostenitori blancos con una particolare esultanza
1 min

Un 6-1 al Monaco al Bernabeu, il secondo posto nella classifica Champions, la Liga di fatto riaperta dal -1 in classifica sulla capolista Barcellona: la stagione del Real Madrid si sta rimettendo in carregiata, dopo l'esonero di Xabi Alonso, ma non basta a rasserenare il clima tra la squadra e i tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno fischiato i loro beniamini. Lo testimonia l'esultanza polemica di Jude Bellingham, quando ieri ha segnato il sesto gol al Monaco. Il centrocampista inglese è finito nel mirino dei social che lo accusano di amare troppo la vita notturna di Madrid, a discapito del rendimento in campo.

L'esultanza di Bellingham: "Mi sono vendicato"

Così, dopo aver siglato il 6-1, Bellingham ha portato il pollice alla bocca, alzato il mignolo e ha buttato all'indietro la testa, come a mimare la bevuta di uno shot, ripetendo più volte il gesto per poi riderne con i compagni. "La mia esultanza? Molte persone dicono molte cose, e io che so come stanno le cose mi sono vendicato dei tifosi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

