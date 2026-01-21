Bellingham, gol in Champions League e provocazione ai tifosi Real: "Mi sono vendicato"

Un 6-1 al Monaco al Bernabeu , il secondo posto nella classifica Champions , la Liga di fatto riaperta dal -1 in classifica sulla capolista Barcellona: la stagione del Real Madrid si sta rimettendo in carregiata, dopo l'esonero di Xabi Alonso , ma non basta a rasserenare il clima tra la squadra e i tifosi, che spesso nelle ultime uscite hanno fischiato i loro beniamini. Lo testimonia l'esultanza polemica di Jude Bellingham , quando ieri ha segnato il sesto gol al Monaco. Il centrocampista inglese è finito nel mirino dei social che lo accusano di amare troppo la vita notturna di Madrid, a discapito del rendimento in campo.

L'esultanza di Bellingham: "Mi sono vendicato"

Così, dopo aver siglato il 6-1, Bellingham ha portato il pollice alla bocca, alzato il mignolo e ha buttato all'indietro la testa, come a mimare la bevuta di uno shot, ripetendo più volte il gesto per poi riderne con i compagni. "La mia esultanza? Molte persone dicono molte cose, e io che so come stanno le cose mi sono vendicato dei tifosi..."