Blackout Atalanta: tris Bilbao e clamorosa rimonta Champions. Palladino arretra in zona playoff

Notte da dimenticare per l'Atalanta. Alla New Balance Arena, gli uomini di Palladino scendono in campo contro l'Atletico Bilbao di Valverde galvanizzati da una classifica che proietta rosee aspettative, passando rapidamente in controllo del gioco e sbloccando le marcature con il colpo di testa di Scamacca (16'), seguito dal palo di De Ketelaere e dal gol annullato per offside all'ex Sassuolo. Nella ripresa, la Dea riapre la caccia al raddoppio, subisce il pareggio di Guruzeta (58') alla prima occasione dei baschi, per poi pagare a caro prezzo la disattenzione di Zappacosta e Kossounou che lasciano Serrano (70') libero di ribaltare il parziale. Poi, il tris calato da Navarro (74') - già autore dell'assist del 2-1 - e la rete di Krstovic (88') che riapre il match. Ma al triplice fischio fanno festa gli ospiti e a Bergamo è blackout: 3-2 il finale . L'Atalanta lascia dunque la classifica a quota 13 punti e guarda le concorrenti sfrecciare verso la zona promozione diretta . Il Bilbao raccoglie invece 3 punti d'oro che riaprono la corsa playoff. L'ultimo appuntamento della fase a girone unico, vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise alle ore 21 del 28 gennaio - stessa programmazione per la sfida al San Mamés tra Atletico Bilbao e Sporting Lisbona - . Prima però, la gara interna con il Parma di domenica 25.

Atalanta-Atletico Bilbao: il racconto della partita

È il Bilbao a proporsi per primo in avanti, con il cross di Navarro indirizzato a Guruzeta, che non arriva però a colpire il pallone. Ultima e sola iniziativa prima di una fase attendista che si sblocca solo con il colpo di testa vincente di Scamacca, servito al 16' dal cross di Zalewski. La Dea allora prende campo e scandaglia tutti i possibili varchi per il raddoppio. Al 35' è Bernasconi a provarci da fuori con un destro che manca di poco lo specchio della porta. Non passa molto che i padroni di casa costringono Unai Simon agli straordinari, con una strepitosa doppia parata su Sacamacca - servito da un sontuoso De Ketelaere - e ancora su Bernasconi: il numero 9 era però in fuorigioco. Al 40', l'ex Sassuolo va ancora a segno su assist del belga, pescato però in offside al momento del passaggio. Due minuti dopo, l'ex Milan svetta in area su calcio di punizione e infrange il palo. Nella ripresa, gli uomini di Palladino tornano a caccia del raddoppio, ma al 58' la formazione di Valverde raddoppia con Guruzeta lanciato in profondità e bravo a battere Carnesecchi: un fulmine a ciel sereno alla New Balance Arena, dove i bergamaschi erano in pieno controllo del match. Al 60', il Bilbao gela il pubblico di casa con il sorpasso firmato dal neo entrato Nico Serrano, lasciato libero di piazzare a rete il cross di Navarro. L'Atalanta si perde sul campo di casa e al 73' Navarro cala il tris. Lookman e compagni provano a rientrare in partita e all'87' tornano a segno con Krstovic, ma al triplice fischio fanno festa gli ospiti.