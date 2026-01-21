Tuttosport.com
Classifica Champions aggiornata: cosa cambia per la Juve che sogna oltre i playoff e tutti gli altri risultati

Il Bayern Monaco vola agli ottavi mentre l'Eintracht Francoforte viene eliminato. Tra le prime otto Liverpool, Newcastle e Chelsea, Barcellona subito sotto
4 min
Classifica Champions aggiornata: cosa cambia per la Juve che sogna oltre i playoff e tutti gli altri risultati © APS

A un turno dalla fine della fase campionato il Bayern Monaco blinda la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Grazie alla doppietta del solito Harry Kane, che prima trasforma un calcio di rigore e poi ne sbaglia un altro, i bavaresi battono 2-0 l'Union Saint-Gilloise inguagliando i belgi e volando a quota 18 (espulso al 63' l'ex Napoli Kim). Sale invece a 15 il Liverpool che piega il Marsiglia di Roberto De Zerbi grazie alla rete di Szoboszlai nel recupero della prima frazione di gioco, all'autogol di Rulli al 72' e al centro di Gakpo in pieno recupero. Importante balzo in avanti anche per altre due formazioni inglesi, Newcastle e Chelsea, vittoriose rispettivamente contro Psv Eindhoven e Pafos: i Magpies annientano gli olandesi grazie ai sigilli di Wissa, Gordon e Barnes mentre i Blues superano i ciprioti con la marcatura di Caicedo al 78'. Pirotecnico 4-2, invece, tra Slavia Praga e Barcellona: cechi avanti con Kusej ma Fermin Lopez con una doppietta la ribalta prima che un autogol di Lewandoski mandi le due squadre negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa Olmo riporta avanti i catalani che poi la chiudono con il centravanti polacco che sigilla il risultato finale e firma il successo in trasferta dei blaugrana.

La Juve sogna l'accesso diretto agli ottavi 

Mentre le formazioni inglesi si piazzano nei primi otto posti che garantiscono l'accesso diretto al turno a eliminazione diretta, la squadra di Hansi Flick si trova subito sotto. La Juve, con il successo per 2-0 sul Benfica di José Mourinho, vola a quota 12, a una sola lunghezza di distanza dal piazzamento che gli eviterebbe di disputare i playoff.

Pari tra Atletico e Galatasaray, il Qarabag elimina l'Eintracht

L'Atletico non va oltre il pari per 1-1 in casa del Galatasaray: apre le danze la rete del vantaggio di Giuliano Simeone al 4', pareggia i conti una sfortunata autorete di Llorente al minuto 20. In classifica, i Colchoneros vanno a quota 13 punti in compagnia del City mentre la formazione turca sale a 10 punti. Torna alla vittoria invece il Qarabag che in casa rimonta l'Eintracht Francoforte vincendo col punteggio di 3-2: decisiva la doppietta di Duran (4' e 80') e la firma nel finale di Mustafazada arrivata al 94'. Eliminata dalla Champions la formazione tedesca a cui non sono bastate le reti di Uzun e Chaibi (su rigore). In classifica il Qarabag sale a quota 10 punti in piena zona playoff insieme al Galatasaray.

LA CLASSIFICA DI CHAMPIONS LEAGUE AGGIORNATA

