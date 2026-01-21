A un turno dalla fine della fase campionato il Bayern Monaco blinda la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Grazie alla doppietta del solito Harry Kane, che prima trasforma un calcio di rigore e poi ne sbaglia un altro, i bavaresi battono 2-0 l'Union Saint-Gilloise inguagliando i belgi e volando a quota 18 (espulso al 63' l'ex Napoli Kim). Sale invece a 15 il Liverpool che piega il Marsiglia di Roberto De Zerbi grazie alla rete di Szoboszlai nel recupero della prima frazione di gioco, all'autogol di Rulli al 72' e al centro di Gakpo in pieno recupero. Importante balzo in avanti anche per altre due formazioni inglesi, Newcastle e Chelsea, vittoriose rispettivamente contro Psv Eindhoven e Pafos: i Magpies annientano gli olandesi grazie ai sigilli di Wissa, Gordon e Barnes mentre i Blues superano i ciprioti con la marcatura di Caicedo al 78'. Pirotecnico 4-2, invece, tra Slavia Praga e Barcellona: cechi avanti con Kusej ma Fermin Lopez con una doppietta la ribalta prima che un autogol di Lewandoski mandi le due squadre negli spogliatoi sul risultato di parità. Nella ripresa Olmo riporta avanti i catalani che poi la chiudono con il centravanti polacco che sigilla il risultato finale e firma il successo in trasferta dei blaugrana.