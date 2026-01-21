Pari tra Atletico e Galatasaray, il Qarabag elimina l'Eintracht: come cambia la classifica Champions

L'Atletico non va oltre il pari per 1-1 in casa del Galatasaray: apre le danze la rete del vantaggio di Giuliano Simeone al 4°, pareggia i conti una sfortunata autorete di Llorente al minuto 20. In classifica, i Colchoneros salgono a quota 13 punti in compagnia del City mentre la formazione turca sale a 10 punti. Torna alla vittoria invece il Qarabag che in casa rimonta l'Eintracht Francoforte vincendo col punteggio di 3-2: decisiva la doppietta di Duran (4° e 80°) e la firma nel finale di Mustafazada arrivata al 94°. Eliminata dalla Champions la formazione tedesca a cui non sono bastate le reti di Uzun e Chaibi su rigore. In classifica il Qarabag è salito a quota 10 punti in piena zona playoff, agganciando momentaneamente sia la Juventus che il Marsiglia.

