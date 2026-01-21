Juve, tornano i sogni Champions: Thuram-McKennie salutano il Benfica di Mourinho e Inter agganciata

Spalletti presenta la sua Juve di gala, e nella sua Top 11 Koopmeiners torna fuori dopo aver fallito l'ennesima prova a centrocampo con il Cagliari, mancando di personalità e cattiveria: Locatelli e Thuram, ragionamento e muscoli, con Miretti confermato dietro David e McKennie largo a destra. Boato di fischi dello Stadium all'annuncio del nome di Mourinho: non bastano i petali di rosa in conferenza , la rivalità resta per sempre.

La Juve più bella, in una sera bellissima: Spalletti ridona ai tifosi bianconeri la speranza di sognare anche in Europa con una prestazione maiuscola, da padrona del campo e del gioco, contro un acerrimo rivale come Mourinho e un Benfica spesso mortifero a Torino. Finisce 2-0, con tante occasioni sprecate per un divario più ampio e la ciliegina sulla torta del rigore sbagliato dai portoghesi: quota 12 punti, come la tanto decantata Inter, e una piccola speranza vincendo a Monaco a casa di Pogba di centrare anche gli ottavi...da ottava.

Da 10 a 10: Sudakov chiama, Yildiz risponde

Juve addosso al Benfica da subito: Otamendi rischia l'autogol per deviare il tiro-cross di Yildiz, Kalulu ruba palla in area e per un soffio Thuram non arriva di testa. Sul ribaltamento di fronte Sudakov velenoso prova il primo tiro della partita, Di Gregorio attento, ripartenza e Yildiz di cattiveria si conquista il vertice dell'area di rigore e di destro a giro impegna severamente Trubin, gran parata a mano aperta. I tamburi dello Stadium suonano più forte.

Ancora Yildiz, ma la Juve rischia. Miretti e David horror

Locatelli fa il lavoro sporco, entrata dura e salta una scarpa a Sudakov. Una spazzata di Bremer a risolvere una grana in area fa scoppiare gli applausi, un destro di Yildiz a fil di palo fa urlare al gol ma occhio, perché la Juve così come fa disfa: Cambiaso e Locatelli la combinano grossa, Sudakov colpisce a botta sicura, Di Gregorio si allunga e Kelly alla disperata salva la porta. E ci si mettono anche Miretti e David tra superficialità e poca reattività, Otamendi brutale in anticipo e Prestianni grazia la Juve mandando alto. Il tempo passa, da un corner regalato arriva l'occasione buona ma la testa è di Miretti e la conclusione debole e alta. Altro giro, altra testa, cross perfetto di McKennie per David tutto solo in area, il colpo di testa è anche peggiore di quello di Miretti di prima.