Palladino, l'amaro Atalanta: "Sconfitta difficile da spiegare, l'obiettivo resta qualificarci"

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta dell'Atalanta in Champions contro l'Athletic Bilbao. Il tecnico della Dea ha dichiarato: “Difficile da spiegare una partita del genere. Abbiamo sbloccato la gara, potevamo andare sul 2-0 e all’intervallo ci siamo detti di restare in partita. Siamo entrati bene e poi inspiegabilmente questo gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo preso gol che non prendiamo noi, è stato un blackout. Non so perché accade, parlo con i ragazzi e non ci dormo la notte su questo. Dbbbiamo capire certi momenti e starci dentro“.
Le parole di Palladino
Palladino ha poi concluso: “Loro su tre tiri hanno fatto tre gol. Da terzi a tredicesimi? Lo sappiamo, ma non deve toccarci. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci, sognavamo di arrivare lì ma a me interessa crescere sulle cose che non vanno. Quando le partite si mettono male bisogna stare nella difficoltà, mentre noi non siamo stati capaci. Anche subendo un gol dovevamo reagire non in maniera passiva“.