Palladino, l'amaro Atalanta: "Sconfitta difficile da spiegare, l'obiettivo resta qualificarci"

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la sconfitta dell'Atalanta in Champions contro l'Athletic Bilbao. Il tecnico della Dea ha dichiarato: “Difficile da spiegare una partita del genere. Abbiamo sbloccato la gara, potevamo andare sul 2-0 e all’intervallo ci siamo detti di restare in partita. Siamo entrati bene e poi inspiegabilmente questo gol ci ha dato una mazzata. Abbiamo preso gol che non prendiamo noi, è stato un blackout. Non so perché accade, parlo con i ragazzi e non ci dormo la notte su questo. Dbbbiamo capire certi momenti e starci dentro“.