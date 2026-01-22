Pagelle Juve: Bremer maresciallo, Kalulu perfetto, Thuram alla Pogba! David e Spalletti...

David 6

Otamendi e Araujo se lo mangiano vivo per gran parte del match, anticipandolo ogni qualvolta la Juve prova a cercarlo spalle alla porta per uscire dalla pressione avversaria. Allo scadere del primo tempo si mangia un gol di testa a tu per tu con Trubin. É la pedina più emblematica della dama bianconera: tre caselle avanti - con due gol consecutivi in campionato - e cinque indietro, in virtù delle ultime prestazioni. Si guadagna la sufficienza risicata nella ripresa, servendo a Mckennie l’assist del 2-0.