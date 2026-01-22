Zalewski brilla, Kossounou crolla e Scamacca-De Ketelaere non bastano: pagelle Atalanta-Bilbao

È una sconfitta che fa rumore quella dell'Atalanta alla New Balance Arena contro l'Athletic Bilbao nel settimo turno della fase campionato di Champions League. La Dea di Raffaele Palladino perde 3-2 e finisce fuori dalle prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale. I nerazzurri partono pure bene chiudendo avanti la prima frazione di gioco grazie alla rete di Gianluca Scamacca. Nella ripresa, però, ecco il blackout: nel giro di un quarto d'ora, dal 58' al 74', gli ospiti la ribaltano grazie ai sigilli di Guruzeta, Serrano e Navarro. A nulla serve il 2-3 finale siglato da Krstovic nel finale. I baschi di Ernesto Valverde raccolgono 3 punti d'oro e riaprono la corsa playoff mentre gli orobici restano fermi a 13. L'ultimo appuntamento della fase a girone unico vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise alle ore 21 del 28 gennaio. Stessa programmazione per la sfida al San Mamés tra Atletico Bilbao e Sporting Lisbona.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 Infilato negli unici tre tiri in porta su cui non può fare nulla. Ammonito per frustrazione partita già conclusa.
Kossounou 4.5 Si fa cogliere di sorpresa sul raddoppio, ancor più grave l’errore sul terzo gol. Non accompagna quasi mai l'azione.
Djimsiti 5 Si fa abbattere con facilità dalla spallata di Guruzeta, c’è qualche macchietta nella prova globale.
Kolasinac 5.5 Duro da superare, ma ci sono un paio di errorini tecnici di troppo.
Ahanor (31’st) 6 Un tiro dalla distanza e più freschezza.
Zappacosta 5.5 Affonda con tenacia e cerca la conclusione quando vede la porta, chiude in ritardo sull’1-2, tenta il disperato recupero sull’1-3.
Samardzic (31’ st) 6 Vivacizza i minuti conclusivi, presente nella manovra del 2-3.
De Roon 5.5 Regge bene per 55 minuti, poi cala con il resto della squadra. Perde qualche riferimento.
Ederson 5.5 Qualche spunto, ma appare troppo in gestione. Tentenna nella sequenza che porta all'1-2.
Bernasconi 6 Gran primo tempo sulla mancina, meno benzina nel secondo. Entra nell’1-0.
Sulemana (37’ st) ng.
De Ketelaere 6.5 Fa male quando si accende, colpisce un legno di testa, mette lo zampino nel 2-3.
Zalewski 6.5 Pennella il traversone del vantaggio e quello per il palo di CDK, provoca un giallo e guadagna falli.
Lookman (20’ st) 6 Tornato dalla Coppa d’Africa, offre a Krstovic il 2-3.
Scamacca 6.5 Copre bene l’area, si fa valere nel gioco aereo. Segna un gol pesante, gliene viene annullato un altro.
Krstovic (20’ st) 6 Fatica a entrare in partita, ma è nel posto giusto al momento della conclusione ravvicinata che vale il 2-3.
All. Palladino 5 Dopo una prima frazione molto buona, l’Atalanta va in bambola e i cambi non aiutano. Ora servirà vincere in Belgio la prossima settimana e sperare in qualche aiuto dagli altri campi.
Pagelle Athletic Bilbao
Unai Simon 6 Due paratone invalidate dal fuorigioco, per il resto fa buona guardia.
Inigo Leque 6 Innesca l’azione dell’1-1. Rialza la testa dopo un avvio con qualche sofferenza. Vivian 6 Qualche sbavatura c’è, ma se la cava.
Paredes 5 Sovrastato da Scamacca nell’1-0, leggero sul palo di De Ketelaere. Perde quasi tutti i duelli aerei.
Gorosabel 5.5 Soff e parecchio nella prima metà di gara, cresce un pizzico parallelamente alla crescita del Bilbao.
Jesus Areso (36’ st) ng.
Jauregizar 5 Non c’è concretezza in mediana, si prende anche un giallo per bloccare Zalewski.
Vesga (14’ st) 6.5 Decisamente più lucido, bada al sodo.
Alejandro Rego 5 Il centrocampo non funziona, un’ora a luce spenta.
Ruiz de Galarreta (14’ st) 6.5 Mette più ordine in mezzo al campo.
Adama Boiro 5 Poco propositivo sull’esterno, viene mangiato nel confronto diretto.
Salcet (1’ st) 6.5 Offre più imprevedibilità sul fronte off ensivo, assist per Navarro.
Gomez 5.5 Valverde lo sposta da una zona all'altra del campo, ma il bottino è molto misero.
Serrano (24’ st) 6.5 Segna al primo pallone toccato con un inserimento provvidenziale, dà la scossa.
Guruzeta 6.5 Poco brillante nel primo tempo, si fa trovare pronto nella ripresa dando il via alla rimonta basca.
Navarro 7.5 Fa la sponda per l’inserimento di Guruzeta, mette il cross per Serrano e chiude inserendo il proprio nome nel tabellino marcatori.
All. Valverde 7 Lascia sfogare l’Atalanta per quasi un’ora, poi cambia il sistema di gioco passando al 4-2-3-1 e ribalta la partita senza far capire più nulla alla Dea.
Pagella arbitro
Makkelie 6.5 Direzione europea, decisioni coerenti nell’arco del match. Non ci sono i falli di Scamacca e Guruzeta nei rispettivi gol.
È una sconfitta che fa rumore quella dell'Atalanta alla New Balance Arena contro l'Athletic Bilbao nel settimo turno della fase campionato di Champions League. La Dea di Raffaele Palladino perde 3-2 e finisce fuori dalle prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale. I nerazzurri partono pure bene chiudendo avanti la prima frazione di gioco grazie alla rete di Gianluca Scamacca. Nella ripresa, però, ecco il blackout: nel giro di un quarto d'ora, dal 58' al 74', gli ospiti la ribaltano grazie ai sigilli di Guruzeta, Serrano e Navarro. A nulla serve il 2-3 finale siglato da Krstovic nel finale. I baschi di Ernesto Valverde raccolgono 3 punti d'oro e riaprono la corsa playoff mentre gli orobici restano fermi a 13. L'ultimo appuntamento della fase a girone unico vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise alle ore 21 del 28 gennaio. Stessa programmazione per la sfida al San Mamés tra Atletico Bilbao e Sporting Lisbona.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6 Infilato negli unici tre tiri in porta su cui non può fare nulla. Ammonito per frustrazione partita già conclusa.
Kossounou 4.5 Si fa cogliere di sorpresa sul raddoppio, ancor più grave l’errore sul terzo gol. Non accompagna quasi mai l'azione.
Djimsiti 5 Si fa abbattere con facilità dalla spallata di Guruzeta, c’è qualche macchietta nella prova globale.
Kolasinac 5.5 Duro da superare, ma ci sono un paio di errorini tecnici di troppo.
Ahanor (31’st) 6 Un tiro dalla distanza e più freschezza.
Zappacosta 5.5 Affonda con tenacia e cerca la conclusione quando vede la porta, chiude in ritardo sull’1-2, tenta il disperato recupero sull’1-3.
Samardzic (31’ st) 6 Vivacizza i minuti conclusivi, presente nella manovra del 2-3.
De Roon 5.5 Regge bene per 55 minuti, poi cala con il resto della squadra. Perde qualche riferimento.
Ederson 5.5 Qualche spunto, ma appare troppo in gestione. Tentenna nella sequenza che porta all'1-2.
Bernasconi 6 Gran primo tempo sulla mancina, meno benzina nel secondo. Entra nell’1-0.
Sulemana (37’ st) ng.
De Ketelaere 6.5 Fa male quando si accende, colpisce un legno di testa, mette lo zampino nel 2-3.
Zalewski 6.5 Pennella il traversone del vantaggio e quello per il palo di CDK, provoca un giallo e guadagna falli.
Lookman (20’ st) 6 Tornato dalla Coppa d’Africa, offre a Krstovic il 2-3.
Scamacca 6.5 Copre bene l’area, si fa valere nel gioco aereo. Segna un gol pesante, gliene viene annullato un altro.
Krstovic (20’ st) 6 Fatica a entrare in partita, ma è nel posto giusto al momento della conclusione ravvicinata che vale il 2-3.
All. Palladino 5 Dopo una prima frazione molto buona, l’Atalanta va in bambola e i cambi non aiutano. Ora servirà vincere in Belgio la prossima settimana e sperare in qualche aiuto dagli altri campi.