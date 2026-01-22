Zalewski brilla, Kossounou crolla e Scamacca-De Ketelaere non bastano: pagelle Atalanta-Bilbao

È una sconfitta che fa rumore quella dell'Atalanta alla New Balance Arena contro l'Athletic Bilbao nel settimo turno della fase campionato di Champions League. La Dea di Raffaele Palladino perde 3-2 e finisce fuori dalle prime otto posizioni che garantiscono l'accesso diretto agli ottavi di finale. I nerazzurri partono pure bene chiudendo avanti la prima frazione di gioco grazie alla rete di Gianluca Scamacca. Nella ripresa, però, ecco il blackout: nel giro di un quarto d'ora, dal 58' al 74', gli ospiti la ribaltano grazie ai sigilli di Guruzeta, Serrano e Navarro. A nulla serve il 2-3 finale siglato da Krstovic nel finale. I baschi di Ernesto Valverde raccolgono 3 punti d'oro e riaprono la corsa playoff mentre gli orobici restano fermi a 13. L'ultimo appuntamento della fase a girone unico vedrà l'Atalanta impegnata sul campo dell'Union Saint-Gilloise alle ore 21 del 28 gennaio. Stessa programmazione per la sfida al San Mamés tra Atletico Bilbao e Sporting Lisbona.