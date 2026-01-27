Tuttosport.com
Pocognoli, la Juve per svoltare: "Spalletti top, su Pogba vi posso solo dire che…"

L'allenatore del Monaco parla alla vigilia della sfida contro i bianconeri e poi svela anche le condizioni del francese
Tre vittorie nelle ultime nove partite disputate: non il miglior Monaco quello che affronterà la Juventus nell'ultima giornata di League Phase della Champions. In ogni caso per i bianconeri è bene non sottovalutare l'avversario, voglioso di fare punti per cercare di restare dentro i playoff e garantirsi la possibilità di giocare altre due gare in Europa. Proprio della sfida parla, nella consueta conferenza di vigilia, l'allenatore dei francesi, Pocognoli: le condizioni di Pogba, il momento della squadra e anche la volontà di fare una grande partita contro i bianconeri.

Pocognoli, conferenza Monaco-Juve 

Pocognoli parla del momento della squadra: "Dopo il pareggio contro il Le Havre è stata una settimana pesante per tutto quello che è successo, ma i giocatori hanno fatto una partita che rispettava le nostre aspettative. Domani dovremo fare di meglio ma questo spirito di squadra deve esistere in ogni partita a prescindere dai risultati. Sono un paio di mesi che la nostra dinamica non è ottimale, invece la Juventus va molto meglio. Loro hanno tanto fiducia e noi dobbiamo essere molto uniti e questa partita può servirci per far cambiare la nostra stagione". Sul fare calcoli in Champions: "Conosciamo il tabellone, però sappiamo che fare troppi calcoli può metterci in difficoltà. Dobbiamo gestire la partita anche sapendo i risultati delle altre gare perchè se può bastarci un punto cambieremo approccio".

L'assenza di Pogba

Su Pogba: "Non ci sarà contro la Juve. Non voglio parlare delle sue assenze, ma posso dire che sta lavorando duro. Biereth? Non parlo di mercato". Su Akliouche: "Da lui mi aspetto tanto. Uno spirito da guerriero in tutte le fasi. Lui deve fare meglio perchè ha problemi di continuità, ma le sue qualità sono evidenti a tutti. Per noi è un giocatore chiave anche se adesso sta attraversando un momento di difficoltà, ma ci appoggeremo su di lui". Su Teze"Abbiamo pochi difensori disponibili in rosa e Teze può giocare bene in quel ruolo. Stiamo aspettando il ritorno di Mawissa e domani non ci sarà Dier. Dobbiamo trovare delle soluzioni che magari riproporremo in futuro".

Il pensiero su Spalletti

Poi il pensiero su Spalletti: "Giocare contro una squadra italiana è speciale. Lo scorso anno ho giocato contro la Roma è stato speciale e lo sarà anche domani. È molto importante affrontare un tecnico tra i migliori in Europa come Spalletti. Lui per me è una fonte di ispirazione come tanti in Europa e ho tanto rispetto per lui. Spero sia una bella partita per i tifosi. Cosa temo della Juve? Abbiamo guardato la partita contro il Napoli e visto una bella impresa tattica. Sono molto intelligenti in campo e hanno tanta esperienza. Noi non dobbiamo fare un paragone con loro ma credere nelle nostre qualità, perché ne abbiamo tanta". A chiudere: "Creiamo molte opportunità ma non segnato abbastanza. Poi prendiamo tanti gol però sappiamo anche non prenderli. Questi sono i due punti dove dobbiamo lavorare meglio e di squadra. Domani speriamo di segnare quando abbiamo le opportunità così possiamo puntare ad avere il risultato giusto per passare".

