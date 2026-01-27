Tuttosport.com
Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivo

Il centrocampista azzurro non partirà per la Germania per il delicato match contro il Borussia in ottica ottavi di finale
2 min
InterbarellaChampions League
Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivo © Inter via Getty Images

MILANO - Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della delicata trasferta di mercoledì a Dortmund per l'ultima giornata della prima fase della Champions League. Oltre ai lungodegenti Dumfries e Calhanoglu, anche Nicolò Barella non sarà a disposizione per il match contro il Borussia. Il centrocampista della Nazionale non partirà per la Germania causa affaticamento muscolare.Durante allenamento Barella ha sentito questo fastidio e adesso bisogna capire se sarà disponibile per la trasferta di Cremona. 

Inter, a Dortmund servono 3 punti per gli ottavi: lo scenario

Per i nerazzurri è obbligatorio vincere sul campo del Borussia Dortmund per centrare la Top 8. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, la squadra di Chivu supererebbe la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare con un pareggio.
Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro che vedono coinvolto anche il Napoli di Antonio Conte:

  • Il Liverpool perde col Qarabag
  • Il Tottenham non vince a Francoforte
  • Il Chelsea viene fermato a Napoli
  • Il Barcellona non batte il Copenaghen
  • Lo Sporting non esce vincente a Bilbao
  • Il Manchester City non supera il Galatasaray
  • L'Atletico Madrid non vince col Bodo
  • L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise

Inter che avrà anche un occhio sul risultato della Juventus (a pari punti ): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).

