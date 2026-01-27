Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivo

MILANO - Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della delicata trasferta di mercoledì a Dortmund per l'ultima giornata della prima fase della Champions League. Oltre ai lungodegenti Dumfries e Calhanoglu, anche Nicolò Barella non sarà a disposizione per il match contro il Borussia. Il centrocampista della Nazionale non partirà per la Germania causa affaticamento muscolare.Durante allenamento Barella ha sentito questo fastidio e adesso bisogna capire se sarà disponibile per la trasferta di Cremona.