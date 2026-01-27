Inter, che tegola: Barella non parte per la sfida Champions a Dortmund, il motivo

MILANO - Brutte notizie per Cristian Chivu in vista della delicata trasferta di mercoledì a Dortmund per l'ultima giornata della prima fase della Champions League. Oltre ai lungodegenti Dumfries e Calhanoglu, anche Nicolò Barella non sarà a disposizione per il match contro il Borussia. Il centrocampista della Nazionale non partirà per la Germania causa affaticamento muscolare.Durante allenamento Barella ha sentito questo fastidio e adesso bisogna capire se sarà disponibile per la trasferta di Cremona.
Inter, a Dortmund servono 3 punti per gli ottavi: lo scenario
Per i nerazzurri è obbligatorio vincere sul campo del Borussia Dortmund per centrare la Top 8. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, la squadra di Chivu supererebbe la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare con un pareggio.
Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro che vedono coinvolto anche il Napoli di Antonio Conte:
- Il Liverpool perde col Qarabag
- Il Tottenham non vince a Francoforte
- Il Chelsea viene fermato a Napoli
- Il Barcellona non batte il Copenaghen
- Lo Sporting non esce vincente a Bilbao
- Il Manchester City non supera il Galatasaray
- L'Atletico Madrid non vince col Bodo
- L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise
Inter che avrà anche un occhio sul risultato della Juventus (a pari punti ): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).