Pogba, chissà per chi tiferai tra Monaco e Juve

Caro Paul, ci dicono che Monaco-Juventus la vivrai dalla tribuna e questo un po' ci fa male. Perché, anche se da avversario, rivederti giocare sarebbe stata comunque una festa. Come è sempre stata, quando hai fatto scendere in campo la tua allegria che trasformavi in calcio. Non ti si può non volere bene, Paul, perché ci ricordi tempi meravigliosi e perché ai quei tempi meravigliosi hai contribuito. Le tue prime folgoranti apparizioni profumavano di futuro, qualcosa di mai visto, l'unione di tre giocatori in uno, l'euforica sensazione di totale imprevedibilità ogni volta che ti arrivava il pallone. Sei stato il prototipo di un nuovo tipo di calciatore che nessuno ha poi più saputo replicare. Qualcuno ci prova, adesso. Bellingham, ogni tanto, si avvicina, ma ha meno fantasia, genio e allegria di quanta ne avevi tu. E fa effetto declinare i verbi al passato, perché quel Pogba non lo rivedremo più e, soprattutto, perché non lo vediamo già da un pezzo, passando da un'illusione a un'altra che il miracolo possa ripetersi.
Cavolate e perdono, cometa Pogba
Certo, caro Paul, di cavolate ne hai fatte per compromettere la tua carriera. Te lo diciamo da amici, da gente che ti vorrà sempre bene e ti perdona quelle cavolate, ma pensa a cosa sarebbe stato se fossi stato un po' di più furbo. Ma quello che è stato è stato e, forse, chissà, il bello è proprio questo. Sei stato un genio lampo, una cometa che ha illuminato il cielo del calcio per un attimo, lasciando una scia di ricordi e magia. Un Jimi Hendrix o un Kurt Cobain, comunque un genio da ringraziare. Monaco-Juve, dunque, la vedrai in tribuna. E, perdonaci, siamo quasi sicuri che sotto sotto tiferai per la Juve.
