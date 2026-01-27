"Col Liverpool rigore che non c'era, l'Inter doveva arrivare tra le prime otto": è Champions Chivu

L' Inter di Chivu si avvicina ad una partita di fondamentale importanza. Lautaro Martinez e compagni cercheranno di portare a casa una vittoria che gli consentirebbe di avvicinarsi alle parti alte della classifica, senza però riuscire ad evitare i playoff. A fronteggiare gli uomini di Chivu sarà il Borussia Dortmund di Niko Kovac al Westfalenstadion di Dortmund, con il tecnico tedesco che ha analizzato il delicato match così: "La qualità della Champions League è sicuramente altissima. Domani giochiamo contro una squadra molto forte, che ha raggiunto la finale due volte negli ultimi tre anni. Dobbiamo difendere bene e sfruttare ogni opportunità che ci si presenta". L'allenatore dei gialloneri ha poi aggiunto in merito alla classifica della fase a gironi. "Ci sono così tante possibili combinazioni e risultati, quindi non ci penso. Sono concentrato sulla partita. Vogliamo vincere a prescindere, poi vedremo cosa succederà". In vista dell'ultima gara della League Phase di questa Champions League , ha parlato in conferenza stampa anche Cristian Chivu , il quale ha raccolto otto vittorie consecutive in campionato, l'ultima col pirotecnico 6-2 contro il Pisa. Diversa, invece, è la situazione in Europa, con i nerazzurri reduci da tre sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool ed Arsenal.

Chivu: "Avevamo aspettative diverse"

"Questa è un'altra competizione, dove siamo un po' indietro. Avevamo aspettative diverse e ci siamo messi da soli in questa situazione, ma vogliamo fare una grande partita per portare a casa quello che ci è mancato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della sfida sul campo del Borussia Dortmund, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. "Entreremo in campo per vincere ed essere dominanti, poi a fine partita vedremo come siamo messi - ha aggiunto il mister nerazzurro a Skysport24 - Per storia e tradizione il Borussia è una squadra top, giocare in questo stadio non è mai semplice e in pochi qui riescono a vincere, ma cercheremo di fare risultato".

"La squadra è cresciuta, gli errori possono arrivare"

"Abbiamo perso partite in cui meritavamo di più, ma forse quello che abbiamo ce lo meritiamo. Abbiamo preso un gol alla fine a Madrid, contro il Liverpool è arrivato un rigore nel finale. Contro l'Arsenal abbiamo anche fatto bene, giocando con determinazione e coraggio contro avversario forte: il 3-1 è arrivato a fine partita quando avevamo tre punte e cercavamo il pari. Questa squadra negli ultimi due mesi è cresciuta dal punto di vista mentale e dell'atteggiamento, gli errori poi possono arrivare. Le stagioni e le prestazioni perfette non esistono, bisogna migliorarsi sempre". Queste le parole di Chivu in merito al cammino nerazzurro in Champions, con l'amara sconfitta rimediata durante l'utlimo turno contro l'Arsenal. Sui suoi calciatori ha poi aggiunto: "Sommer e Luis Henrique? "Stanno bene, sono professionisti, hanno la stima dei loro compagni. La mia scelta sulla sostituzione di Luis non era dovuta alla prestazione, e infatti ne abbiamo parlato in questi giorni. Quello che conta è che il gruppo ha capito, è stato vicino a Luis, non ci sono problemi. Sommer ha alle spalle una lunga carriera, ha attraversato ogni tipo di momento, ha il rispetto di tutti, conta questo".