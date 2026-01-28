Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo reale

Inter in campo a Dortmund per l'ultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Reduci da 3 sconfitte consecutive contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal che ne hanno ridimensionato il formato europeo, gli uomini di Chivu contendono ora alla formazione di Kovac l'ultima giornata della fase a girone unico. Un incontro che mette in palio 3 punti per sperare nella qualificazione diretta, pur dovendo guardare agli altri campi. I gialloneri, che nell'ultima uscita in Europa si sono arresi al Tottenham, si presentano all'appuntamento con 11 punti contro i 12 dei nerazzurri. Nei rispettivi campionati, il Dortmund vanta un bilancio nelle ultime 5 di 1 pareggio e 4 vittorie, di cui 3 consecutive e che valgono il secondo posto con un ritardo di 8 lunghezze dalla vetta. Mentre Lautaro e compagni, con lo stesso bilancio guidano la classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio.
Borussia Dortmund-Inter: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Kovac e Chivu è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e in streaming sulla piattaforma Now.
Segui Borussia Dortmund-Inter sul nostro sito.
Borussia Dortmund-Inter: le probabili formazioni
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Kovac.
A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Mane, Kabar, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Bovo, Diouf, Frattesi, Bonny, Esposito.
Arbitro: I. Kovacs (Romania); Assistenti: Marica-Tunyogi; Quarto ufficiale: S. Kovacs; Var: Dieperink (Olanda); Ass. Var: Kwiatkowski (Polonia).