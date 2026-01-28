L'Atalanta torna in campo in Champions League . Oggi, mercoledì 28 gennaio, la squadra di Palladino affronta in trasferta l' Union Sg nell'ultima giornata della fase campionato. Dopo essersi complicata la vita con le proprie mani, perdendo in maniera clamorosa contro l'Athletic Bilbao, l'Atalanta - qualificata ai Playoff - spera in una combinazione di incastri a dir poco complicati per sognare gli ottavi di Champions League diretti. I nerazzurri, tredicesimi con 13 punti, vanno a caccia di una vittoria che potrebbe valere la qualificazione diretta agli ottavi. I belgi, 31esimi con soli 6 punti, sono quasi fuori dai giochi per il passaggio del turno e hanno bisogno solo di un successo per provare a sperare.

Union Sg-Atalanta, diretta e dove vederla

Union Saint Gilloise-Atalanta sarà visibile su Sky Sport (canale 204 e 253), ma anche in streamin su Sky Go e NOW. Union Sg-Atalanta, orario e probabili formazioni. Segui la partita anche sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali

Union Sg (3-4-2-1) Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Patris, Van de Perre, Zorgane, Khalaili; El Hadj, Smith; Florucz. Allenatore: Hubert.

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovi. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Michael Oliver ENG Assistenti: Stuart Burt ENG - Ian Hussin ENG IV Uomo: Andrew Madley ENG VAR: Stuart Attwell ENG AVAR: Darren England ENG