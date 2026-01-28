Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Union SG-Atalanta: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

L’Atalanta si prepara per un nuovo impegno europeo. La squadra allenata da Raffaele Palladino affronterà l’Union SG nella gara valida per l’ottava giornata
2 min
Union SG-Atalanta: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani

L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la squadra di Palladino affronta in trasferta l'Union Sg nell'ultima giornata della fase campionato. Dopo essersi complicata la vita con le proprie mani, perdendo in maniera clamorosa contro l'Athletic Bilbao, l'Atalanta - qualificata ai Playoff - spera in una combinazione di incastri a dir poco complicati per sognare gli ottavi di Champions League diretti. I nerazzurri, tredicesimi con 13 punti, vanno a caccia di una vittoria che potrebbe valere la qualificazione diretta agli ottavi. I belgi, 31esimi con soli 6 punti, sono quasi fuori dai giochi per il passaggio del turno e hanno bisogno solo di un successo per provare a sperare.

Union Sg-Atalanta, diretta e dove vederla

Union Saint Gilloise-Atalanta sarà visibile su Sky Sport (canale 204 e 253), ma anche in streamin su Sky Go e NOW. Union Sg-Atalanta, orario e probabili formazioni. Segui la partita anche sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali

Union Sg (3-4-2-1) Scherpen; Sykes, Burgess, MacAllister; Patris, Van de Perre, Zorgane, Khalaili; El Hadj, Smith; Florucz. Allenatore: Hubert.

Atalanta (3-4-2-1) Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovi. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Michael Oliver ENG Assistenti: Stuart Burt ENG - Ian Hussin ENG IV Uomo: Andrew Madley ENG VAR: Stuart Attwell ENG AVAR: Darren England ENG

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS