Dimarco: "Sul 2-0 credevamo agli ottavi, ce lo dicevano dalla panchina". Chivu esalta tre dell'Inter

L'esterno nerazzurro racconta i momenti finali del match di Champions e il tecnico non risponde su Mourinho ai playoff: "Penso a Nicola"
3 min
Dimarco: "Sul 2-0 credevamo agli ottavi, ce lo dicevano dalla panchina". Chivu esalta tre dell'Inter

L'Inter vince a Dortmund, ma è solo 10° posto al termine della League Phase di Champions. Sarà playoff per i nerazzurri con il tecnico dell'Inter che ha analizzato così il girone unico e la vittoria contro il Borussia: "Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro. Ci prendiamo quello che abbiamo. Anche questa sera non era facile, abbiamo fatto una gara seria e matura. Siamo contenti perché questa squadra sta lavorando sodo, negli ultimi due mesi una crescita esponenziale. Questa serata può dare fiducia".

Chivu, dribbling su Mourinho

E agli spareggi potrebbe capitare Mourinho, Chivu evita la risposta sulla possibilità: "Adesso ho solo in mente Nicola domenica. Questa sera dormiamo qui, domani viaggeremo e poi ci alleneremo. Pensiamo sempre alla prossima partita che è sempre quella più importante". Poi su Dimarco: "Dovete chiederlo a lui, siamo molto contenti della sua stagione, la sua mentalità, la voglia di lavorare sodo, di essere determinante. La qualità l'ha sempre avuta, oggi come oggi ci godiamo un giocatore maturo che ci dà una grande mano". Infine conclude: "Il merito è dei ragazzi nel calarsi nelle nostre richieste. La parola umiltà è la chiave del gruppo, sono 25 giocatori che cercano di fare di tutto per essere protagonisti perché sanno che hanno la possibilità. Vorrei sottolineare la partita di Sommer, Diouf e Luis Henrique. Su questa maglia tante aspettative perché l'Inter si è costruita una personalità importante. Noi continueremo così. Il lavoro è al primo posto, consapevoli che si può vincere e perdere".

Le parole di Dimarco

"Portare la fascia in partita e giocare per la prima volta da capitano, dall'inizio, rappresenta un'emozione speciale. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo creato tanto e non abbiamo finalizzato nel primo tempo. Questi due gol ci hanno fatto credere agli ottavi, ce lo dicevano dalla panchina. Siamo pronti, ora, a giocarcela nei playoff". Così Federico Dimarco, esterno dell'Inter e goleador su punizione, ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-0 sul Dortmund. L'esterno ha poi raccontato della sua "rinascita" dopo qualche mese difficile: "Ho ritrovato la serenità e la fiducia che mi mancavano: più ce n'è, meglio è. E soprattutto ho ritrovato le prestazioni, solo con quelle siamo davvero contenti".

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

