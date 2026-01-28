"Ho i brividi a vedere chi è rimasto fuori": Palladino e l'Atalanta ai playoff, "Era obiettivo"

L'Atalanta non approfitta dell'occasione e resta fuori dalle prime otto della Champions. Ko a Bruxelles per la formazione di Palladino che analizza così la serata ai microfoni di Sky: "L'analisi del tecnico della Dea: "Non sono deluso, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità dopo la vittoria contro il Parma. Oggi la partita peggiore sul livello tecnico, errori sciocchi e non da noi. Mi dispiace che non riusciamo a capire che quando la partita diventa sporca dobbiamo diventare sporchi, noi purtroppo questa cosa ancora non siamo riusciti a farla. Mi sembrava rivivere le partite col Verona e col Pisa".