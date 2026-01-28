Tuttosport.com
"Ho i brividi a vedere chi è rimasto fuori": Palladino e l'Atalanta ai playoff, "Era obiettivo"

Il tecnico della Dea analizza il ko di Bruxelles e analizza la fase a girone unico della Champions: ecco cosa ha detto
2 min
"Ho i brividi a vedere chi è rimasto fuori": Palladino e l'Atalanta ai playoff, "Era obiettivo"

L'Atalanta non approfitta dell'occasione e resta fuori dalle prime otto della Champions. Ko a Bruxelles per la formazione di Palladino che analizza così la serata ai microfoni di Sky: "L'analisi del tecnico della Dea: "Non sono deluso, sono dispiaciuto perché volevamo dare continuità dopo la vittoria contro il Parma. Oggi la partita peggiore sul livello tecnico, errori sciocchi e non da noi. Mi dispiace che non riusciamo a capire che quando la partita diventa sporca dobbiamo diventare sporchi, noi purtroppo questa cosa ancora non siamo riusciti a farla. Mi sembrava rivivere le partite col Verona e col Pisa".

"Se vedo certi nomi ho i brividi"

Dispiacere si, ma è una Dea che riesce a qualificarsi ai playoff dove l'urna deciderà se sarà sfida al Dortmund o all'Olympiacos. Palladino spiega: "Dobbiamo crescere, ma anche vincendo non saremmo entrati tra le prime otto. Con il Bilbao 60 minuti perfetti, poi un quarto d'ora di blackout. Il nostro obiettivo era qualificarci, se vedo i nomi fuori dalle prime otto mi vengono i brividi. Quindi non facciamo drammi, mi porto a case molte risposte sulle quali poi andrò a lavorare".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

