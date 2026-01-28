Conte saluta la Champions: "Il rammarico è uno solo, ci ha condannati. Napoli meritava i playoff"

"La differenza penso che l'abbiano fatte le conclusioni, loro sono stati più precisi e cinici. C'è grande orgoglio e soddisfazione perché nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato anche meglio rispetto al Chelsea. Meritavamo molto di più, dispiace, ma il rammarico è per Copenhagen, tu non puoi pareggiare quella partita che stai vincendo, quello ci ha condannato e costretto comunque a giocarti una partita contro un top club, il Chelsea ha vinto il Mondiale per club e ha giocatori straordinari in campo, fuori e in tribuna ma noi abbiamo giocato alla pari. Peccato, secondo me meritavamo di andare ai playoff". Lo ha detto Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Chelsea nell'ottavo turno della fase campionato di Champions League. "Giocare sempre a questo ritmo? Molto dipende dalle due squadre, se la giochi a viso aperto con intensità e duelli. In Champions ci sono più corse, in Italia più tatticismo, ci sono squadre che si arroccano per il risultato. L'obiettivo mio è sempre quello di far giocare la squadra a ritmi alti, non esiste mettere il pullman e ripartire... se sono bravi gli altri a farlo... Noi oggi non ci siamo snaturati, vogliamo migliorare e potremmo farlo con più giocatori a disposizione" ha aggiunto il tecnico azzurro.