"Una me**a. Vergogna", "Zitti tutti": Marsiglia umiliato, Benatia e De Zerbi spietati

Rabbia, struttura e un’accusa che va oltre il campo

La sconfitta contro il Bruges, però, è solo una parte del problema. De Zerbi ha infatti allargato il discorso, collegando la prestazione a limiti più profondi: "La mancanza di continuità dei miei giocatori è normale in un club che non è costante". Un’analisi che tocca la struttura stessa dell’OM, senza possibilità di difesa: "Penso di avere ragione, ma non posso difenderci: è troppo evidente". Il tecnico non si tira indietro, ma chiarisce che il peso non può gravare solo su di lui: "È una mia responsabilità, è stata una vergogna e chiedo scusa a tutti, per prima cosa ai tifosi. Ma non sono l’unico che può sistemare le cose". La rabbia resta, anche pensando a un’eventuale qualificazione: "Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento". Il giudizio sulla serata è durissimo: "Quello che abbiamo visto stasera è stato troppo violento, troppo brutale". Parole forti, figlie di tredici anni di carriera: "Non avevo mai visto una cosa del genere". Il messaggio finale è chiaro e senza appello: "Non abbiamo scuse". Serve silenzio e riflessione: "Tutti devono fare un esame di coscienza. E soprattutto, tutti devono stare zitti".