"Una me**a. Vergogna", "Zitti tutti": Marsiglia umiliato, Benatia e De Zerbi spietati

L’eliminazione dell’Olympique Marsiglia dalla Champions League è una ferita profonda, resa ancora più dolorosa da una serata che ha assunto i contorni dell’umiliazione. Il pesante 3-0 incassato sul campo del Club Brugge ha chiuso nel peggiore dei modi un cammino europeo già fragile. A completare la beffa, la notizia arrivata in contemporanea da Lisbona: il 4-2 del Benfica contro il Real Madrid, deciso anche dal portiere Trubin, ha definitivamente estromesso i francesi dai playoff. Un mix di risultati che ha lasciato il segno, soprattutto sul volto e nelle parole di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano non ha cercato scuse né alibi, scegliendo invece la via della franchezza. Nel post-partita il suo sfogo è stato duro, quasi spietato. Un’analisi che va oltre i 90 minuti e che chiama in causa squadra, club e responsabilità collettive.
De Zerbi: "Difficile accettare l'eliminazione"
De Zerbi non ha nascosto lo shock per quanto visto in campo, parlando apertamente di una pagina nera. "È un’eliminazione molto brutta, difficile da accettare, ma bisogna farlo", ha ammesso, sottolineando come l’approccio alla gara sia stato inaccettabile. "Non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile", ha ribadito, indicando la mancanza di lucidità e fame fin dai primi minuti. Il tecnico si è messo in prima linea nel prendersi le colpe: "Io sono il responsabile, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza". Secondo De Zerbi, l’alibi dell’inesperienza non regge: "In campo c’era tanta esperienza". La delusione è tale da lasciare spazio anche allo smarrimento: "Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso". Parole che fotografano un momento di grande difficoltà. "È davvero duro ed è molto negativo per tutti", ha concluso, senza cercare di addolcire la realtà. Una presa di coscienza che pesa come un macigno. E che apre interrogativi sul futuro immediato.
Rabbia, struttura e un’accusa che va oltre il campo
La sconfitta contro il Bruges, però, è solo una parte del problema. De Zerbi ha infatti allargato il discorso, collegando la prestazione a limiti più profondi: "La mancanza di continuità dei miei giocatori è normale in un club che non è costante". Un’analisi che tocca la struttura stessa dell’OM, senza possibilità di difesa: "Penso di avere ragione, ma non posso difenderci: è troppo evidente". Il tecnico non si tira indietro, ma chiarisce che il peso non può gravare solo su di lui: "È una mia responsabilità, è stata una vergogna e chiedo scusa a tutti, per prima cosa ai tifosi. Ma non sono l’unico che può sistemare le cose". La rabbia resta, anche pensando a un’eventuale qualificazione: "Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento". Il giudizio sulla serata è durissimo: "Quello che abbiamo visto stasera è stato troppo violento, troppo brutale". Parole forti, figlie di tredici anni di carriera: "Non avevo mai visto una cosa del genere". Il messaggio finale è chiaro e senza appello: "Non abbiamo scuse". Serve silenzio e riflessione: "Tutti devono fare un esame di coscienza. E soprattutto, tutti devono stare zitti".
Benatia: "Serata di merda, vergognosa"
Della brutale eliminazione ha parlato pure Benatia: "Voglio che questo abbia conseguenze precise. E' stata una serata di merda, vergognosa. In un club come questo non puoi perdere come stasera: dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, a chi si sacrifica per questo club. Spero che i giocatori si rendano conto che stasera è stato un errore professionale imperdonabile. Ho perso partite in carriera, ma raramente ho provato questo senso di vergogna". L'ex Juve ci ha tenuto a difendere De Zerbi: "No, non c'entra. Credo che molti debbano farsi un esame di coscienza. Non posso accettare di vedere giocatori schierati in campo che non fanno assolutamente nulla, non si rendono nemmeno conto d cosa stia accadendo attorno a loro. E' stato un atteggiamento professionale del tutto scorretto".
