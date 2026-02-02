"Già battuti due volte, non vedo l'ora": l'ex Napoli spavaldo verso la Juve

Noa Lang ha lasciato il Napoli dopo appena mezza stagione in Italia. Il calciatore olandese si è trasferito al Galatasaray , prossimo avversario della Juventus ai playoff di Champions League , e ha già avuto modo di debuttare da titolare con la maglia dei turchi in occasione della vittoria in campionato contro il Kayserispor . Nelle interviste post partita, Lang ha lanciato la sfida alla Juve: "Spero di eliminarli anche con il Galatasaray" ha detto l'ex Napoli, che ha ricordato la vittoria ai playoff nella scorsa edizione di Champions con la maglia del Psv e il successo ottenuto nella Serie A 2025/2026 allo stadio Maradona con la casacca dei campani.

Le parole di Lang

"Ho potuto partecipare solo a un allenamento. Mi sto adattando alla squadra. E andata bene per la prima partita, ma migliorerò. Ero un po' più stanco in quel momento, avevo un leggero fastidio alla caviglia. Faremo molto meglio, le cose migliori arriveranno. Conoscevo già il Galatasaray, avevo vissuto a Istanbul in passato. Il Galatasaray è il club più importante della Turchia. Quando una squadra del genere ti vuole, ti senti innanzitutto onorato. Ho preso la mia decisione 2-3 settimane fa. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di giocare le prossime partite. Playoff di Champions contro la Juventus? Ho battuto la Juventus sia con il Napoli che con il PSV. Spero di eliminarli anche con il Galatasaray. L'atmosfera oggi era davvero speciale, ma sono sicuro che sarà ancora migliore contro la Juventus. Non vedo l'ora" ha detto Lang.

