Mourinho: "Serve un Benfica quasi perfetto, possiamo battere il Real. Arbeloa? Spero vinca la Liga"

Una sfida conquistata all'ultimo secondo e con un gol da vero centravanti del portiere. Il Benfica si è meritato i playoff di Champions e, ironia della sorte, avrà di fronte di nuovo quel Real Madrid sconfitto 4-2 una ventina di giorni fa. Per Josè Mourinho , ovviamente, è già una partita speciale in sè, affronta il suo passato e vuole ripetere l'impresa del 28 gennaio scorso, ma sa che sarà maledettamente più complicato. "Non penso che sarà necessario un miracolo affinché il Benfica passi il turno - ha esordito il portoghese in conferenza stampa -, ma penso che serva un Benfica quasi perfetto, al suo massimo livello; il Real è il Real, ma siamo entrambe delle squadre gigantesche e il calcio ha sempre il potere di cambiare le cose, quindi possiamo vincere". Nel secondo e terzo atto di questo spettacolo europeo, Mourinho vorrebbe eliminare il Real Madrid, ma, da ex allenatore dei Blancos, desidera anche che " Arbeloa (suo ex giocatore) possa vincere la Liga".

Le parole di Mourinho

Sul match di domani, l'allenatore portoghese riconosce le motivazioni di entrambe le squadre, "non so chi ne avrà di più, se il Real Madrid che è come un animale ferito dopo l'ultimo scontro, o noi con la sicurezza che abbiamo acquisito dopo averli sconfitti; vincere con il Real è molto difficile, farlo tre volte ancora di più", ha continuato l'allenatore del Benfica, mettendo qui un punto alle domande sul doppio scontro playoff. Durante la conferenza, non sono mancate parole di elogio per Florentìno Pérez, assente durante il trionfo portoghese al Da Luz, "l'ultima volta che ho parlato con il presidente è stato quando ho firmato con il Benfica, era felice per me, con lui e la sua famiglia c'è un grande rapporto di amicizia", ha detto lo Special One prima di concludere, rispondendo alle inevitabili domande circa il suo ritorno sulla panchina dei Blancos. "Si può dire di no a Florentìno? Certo, si può dire di no sia a lui che al Real, ho un altro anno con il Benfica, con una clausola vantaggiosa per entrambe le parti, e con il Real Madrid non c'è nulla: per loro ho dato tutto, nel bene o nel male, la gente mi rispetta per questo e non voglio alimentare voci che non esistono".