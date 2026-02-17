Knutsen, bordata sull'Inter: "Trucchi sporchi non devono pagare. Useranno anche mezzi non leciti"

Calendario alla mano, la situazione del Bodo Glimt è davvero particolare: la squadra norvegese, infatti, ha terminato il proprio campionato il 30 novembre, e da allora ha giocato solamente tre gare ufficiali, tutte in Champions League . E nonostante quel che si possa pensare circa la perdita di condizione e di ritmo partita, ha pareggiato in trasferta contro il Dortmund, per poi battere 3-1 in casa il Manchester City e andare a espugnare il Wanda Metropolitano di Madrid vincendo 2-1 contro l'Atletico. Da allora un po' di meritato riposo al caldo di Marbella, dove la squadra norvegese ha avuto tutto il tempo di preparare il doppio confronto dei playoff contro l'Inter , senza assilli né problemi di calendario troppo intasato: "Sarà una gara dura, affrontiamo una squadra molto forte - ha detto in conferenza l'allenatore Knutsen -. L'Inter è una delle squadre europee di punta, con qualità nei singoli e nella squadra. Dobbiamo fare le cose a modo nostro. Dobbiamo avere un gruppo che abbia fame di lavorare, abbiamo dimostrato di essere riusciti a trovare un buono stato di forma. Mi aspetto una partita equilibrata e dura, e che a decidere saranno i dettagli. Ho grande fiducia che questa situazione duri fino alla partita di ritorno a Milano".

Knutsen: "Spero sia una partita leale"

Ma come era ovvio che fosse, quanto capitato in Inter-Juventus è tema del giorno anche da quelle parti, con la squadra norvegese che non ci è andata troppo per il sottile con commenti e insinuazioni: "Ciò che andrebbe discusso a questo proposito è l'uso del Var - ha detto l'allenatore -. Il Var serve a impedire che si verifichino situazioni antisportive. Spero sia una partita leale. I trucchi sporchi pagano, ma non è così che dovrebbe essere nel calcio. Penso che siamo ben preparati per quello che affronteremo contro l'Inter. È una squadra esperta e ovviamente sta usando quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile".

Gundersen: "Squadre italiane usano trucchi, possiamo imparare"

Dello stesso tenore le parole di Gundersen, presente anche lui in conferenza: "Le squadre italiane ciniche? Il cinismo fa parte del gioco, soprattutto negli ottavi di finale, dove usano ogni mezzo possibile, sia lecito che non lecito. Che genere di trucchi usano? Usano braccia extra, urlano un po' di più all'arbitro, è qualcosa da cui possiamo imparare. Questa sarà sicuramente la prova più dura che abbiamo mai affrontato. Dobbiamo solo dare il massimo in una partita come questa. Sarà un passo avanti rispetto a ciò a cui siamo abituati." Il difensore norvegese ha poi proseguito: "Ci stiamo preparando un po' di più del solito. Sappiamo bene cosa ci aspetta, sia in termini di singoli giocatori che di stile di gioco e tutto il resto, ma lo facciamo anche in altre occasioni. Abbiamo fatto qualche allenamento in più per essere davvero pronti al 100%".