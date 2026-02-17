Lang, il bocciato da Conte bestia nera Juve: "Di solito faccio più numeri. Con la Juve non è finita"

"Oggi non è stata la mia miglior partita, però ho segnato due gol ”. Così Noa Lang commenta il successo interno sulla Juventus valido per il primo atto dei playoff di Champions League. Al Rams Park di Istanbul, i padroni di casa si impongono con il finale di 5-2, con i bianconeri rimasti in 10 a seguito dell'espulsione di Juan Cabal , che già ammonito commette un fallo tattico su Baris Yilmaz e abbandona il campo al 67': nella manita del Galatasaray anche la doppietta dell’attaccante di proprietà del Napoli (49', 74'). Le due formazioni si ritroveranno mercoledì 25 allo Stadium. Prima però, gli uomini di Luciano Spalletti saranno impegnati nella sfida interna di sabato 21 contro il Como. Lo stesso giorno, i Leoni scenderanno sul campo del Konyaspor. Questo il commento dell'ex Psv, trasferitosi in prestito a Istanbul dopo la bocciatura di Antonio Conte : " Di solito faccio più numeri e poi segno, ma va bene così - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Se temiamo la rimonta? La Juventus è una squadra molto forte, il lavoro non è ancora concluso ma siamo a buon punto. Giocheremo fuori casa con un avversario difficile, ma il lavoro è da completare".

Buruk: "Sempre concentrati contro le forti"

Anche il tecnico dei Leoni Okan Buruk è intervenuto al termine della sfida contro la Vecchia Signora: "Sono felice di questo perché siamo al completo e siamo una squadra migliore. Questo aiuta la squadra a fare delle prestazioni migliori, perchè aumenta la concorrenza negli allenamenti - ha dichiarato in conferenza stampa - . Sono contento di aver fatto dei cambi e di vedere il livello dei miei giocatori, ma la seconda partita sarà sempre difficile e dobbiamo prepararla bene. Abbiamo giocato bene contro il Bayern Monaco, Atletico Madrid e Liverpool. Noi contro le squadre forti riusciamo ad essere più bravi e concentrati. Siamo molto ambiziosi e vogliamo arrivare agli ottavi. Per il calcio turco questa vittoria è importante. Che obiettivo abbiamo in Champions? Noi vogliamo andare avanti, ma in Champions può succedere di tutto. Noi non dobbiamo parlare ma giocare le partite una alla volta. La nostra prima manita Champions? È importante per noi ed è la prima volta che la Juve ha subito 5 gol in Champions. Siamo felici, ma non abbiamo fatto nulla e dobbiamo pensare al ritorno che sarà difficile. Ora abbiamo vinto una sola partita e pensare alla seconda. Nel calcio può succedere di tutto e dobbiamo rimanere concentrati. Poi anche in campionato abbiamo una sfida importante, però ci fidiamo di noi e del nostro valore".