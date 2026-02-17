L'Atalanta cade a Dortmund: Guirassy-Beier gol, Palladino ko. Rimonta Psg, il Real batte il Benfica

DORTMUND (Germania) - Partita complicata per l' Atalanta di Raffaele Palladino uscita sconfitta per 2-0 dal Signal Iduna Park di Dortmund contro il Borussia di Serhou Guirassy . Partita iniziata con 15 minuti di ritardo causa traffico intenso che ha rallentato proprio i padroni di casa ( facendo infuriare patron Percassi ) i quali, dopo 126" dal fischio d'inizio, sbloccano la partita con un imperioso colpo di testa di Guirassy (assist Ryerson). La Dea non riesce ad entrarein partita, fatica a costruire gioco e soffre molto in difesa con Djimsiti e Kossounou ammoniti. Il Dortmund spinge e al 42' Guirassy questa volta serve l'assist per il comodo appoggio da pochi passi di Beier per il 2-0 . La Dea non riesce ad accendersi neanche nella ripresa, se non negli ultimi minuti, con i tedechi che fanno buona guardia per portare a casa una pesante vittoria in ottica del ritorno.

Psg, ci pensa Doue! Battuto in rimonta il Monaco

Il primo atto del derby francese finisce al Paris Saint-Germain che ribalta il doppio svantaggio battendo il Monaco per 3-2 nel segno del Golden Boy Doue.

Neanche un minuto sul cronometro (56") che il Psg perde palla in uscita e subisce il gol di testa Balogun (cross di Golovin). I campioni in carica non reagiscono e al 19' arriva la doppietta di Balogun gelido davanti al portiere sulla bella imbucata di Akliouche. Questa volta la squadra di Luis Enrique reagisce: Kvara si procura il rigore al 22', Kohn si supera e para la conclusione di Vitinha ma al 29' non può nulla sul diagonale mancino di Doue per l'1-2. Una volta sblocati i parigini entrano nella partita e al 41' Hakimi pareggia i conti sul 2-2 bravo a correggere in rete dopo la parata di Kohn ancora su Doue.

Il rosso diretto a Golovin (48') costringe i monegaschi a barricarsi per tutto il secondo tempo ma al 67' la resistenza crolla: ottima trama di passaggi che porta Doue alla conclusione al limite dell'area per il 3-2!

Vincius gol e sospensione. Il Real batte Mourinho

Il Real Madrid sbanca Lisbona per 1-0 battendo il Benfica dell'ex Mourinho, a decidere un duro e combattuto incontro (sospeso anche per 10 minuti) una prodezza di Vinicius Junior.

Dopo un primo tempo equilibrato sono i Blancos a sbloccare il parziale ad inizio ripresa (50') sull'asse Mbappé-Vinicius: il francese serve il brasiliano sulla sinistra che (defilato) fa partire un perfetto tiro a giro sul secondo palo imparabile per Trubin. Proprio dopo il gol la partita si infuoca: il fuoriclasse brasiliano del Real riferisce all'arbitro di aver ricevuto insulti razzisti da Prestianni! Vincius si è poi diretto verso bordo campo avendo prima una discussione con Mourinho per poi sedersi in panchina in segno di protesta. Il direttore di gara attiva il protocollo anti-razzismo Fifa - mostrando la decisione allo stadio alzando le braccia a formare una 'X' - interrompendo la partita per 10 minuti.

A 6 minuti dal 90' arriva il secondo giallo (per proteste) per Mourinho che, quindi, non sarà presente tra 8 giorni nella sfida di ritorno al Bernabeu. Nei 12 minuti di recupero si contano più oggetti lanciati in campo che occasioni con il match che finisce in una bolgia.