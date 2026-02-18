Felipe Melo scatenato, sfotte la Juve e poi incendia i social: “Sua moglie è andata con un nero”

È un Felipe Melo senza freni quello che è apparso sui social nelle ultime ore. In una serie di video l'ex centrocampista brasiliano, indossando la maglia del Galatasaray, ha prima preso in giro la Juventus per la debacle patita allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, poi ha voluto dire la sua - con toni molto coloriti - sulla vicenda avvenuta nella partita tra Benfica e Real Madrid, in cui Vinicius è stato vittima di insulti razzisti da parte dell'argentino Prestianni , per via dell'esultanza ritenuta eccessiva del giocatore dei blancos.

La conta di Felipe Melo

Il doppio ex della sfida tra Galatasaray e Juventus ha tenuto a far sapere ai suoi follower per chi abbia tifato. Come se ciò non fosse già evidente dalla maglia giallorossa indossata nei video, Felipe Melo si è lasciato andare a uno sfottò nei confronti di quella che è stata la sua squadra dal 2009 al 2011. Il brasiliano ha postato un video sui suoi profili social in cui ha tenuto la conta dei gol subiti dalla Juventus a Istanbul, sia con le dita che a voce, seguito da un urlo che non lascia spazio a dubbi. Felipe Melo ha indossato sia le maglie della Juventus che quella del Galatasaray, ma il suo cuore è indubbiamente rimasto in Turchia.

La spiegazione su Instagram

A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Felipe Melo attraverso una storia Instagram. Rispondendo alla domanda di un utente che recitava: "Perchè fai così con una squadra che ti ha trattato bene o non è così?", il brasiliano ha risposto: "Io non faccio niente campione. Intanto tifo Galatasaray, sono stato troppo felice perché abbiamo battuto una squadra troppo forte che è la Juve. Cioè lo sai che la Juve è troppo forte. Puoi immaginare: abbiamo vinto 5-2 contro uno dei club più grandi al mondo. Non ho mancato di rispetto a nessuno. Domani gioca la Juve...non lo so...contro il Torino, Juve-Inter, Juve-Milan, e la Juve vince 5-1, 5-0, sono sicuro che succede la stessa cosa: 'Abbiamo vinto', è normale. È una roba da tifoso, niente contro la grande società in cui ho giocato quasi 100 partite. Ho tantissimo rispetto. Tanto, tanto, tanto rispetto. Sono felice che il Galatasaray ha vinto 5-2. Vediamo cosa succede a Torino, che sarà dura".