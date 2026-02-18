Cosa sta succedendo

Ore concitate a Bodo, dove i padroni di casa sono chiamati a ultimare i lavori di adeguamento del campo prima del fischio d'inizio in programma alle ore 21 di mercoledì 18 febbraio. Nello specifico, gli addetti ai lavori hanno dovuto liberare il terreno di gioco dalla neve caduta nelle ore precedenti il match. Un'operazione che ha però conosciuto uno spiacevole imprevisto, con i macchinari che hanno smosso il tappeto sintetico provocandone il sollevamento e il sorgere di avvallamenti concentrati soprattutto sulle fasce laterali. Condizioni che mettono a rischio l'incolumità dei calciatori e che tengono in apprensione i nerazzurri. L'ultima parola spetterà comunque al direttore di gara che effettuerà un'ispezione del terreno di gioco decidendo dunque sulla possibilità che si giochi o meno.

L'aggiornamento: Uefa e arbitro ok, si gioca

La Uefa ha fatto sapere che la squadra arbitrale ha ritenuto già in mattinata il terreno idoneo alla partita, che si giocherà tra i -5 e i -10 gradi. Nessun problema né per i direttori di gara né per l'Uefa.