Inter in campo a Bodo per il primo atto dei playoff di Champions League. Gli uomini di Cristian Chivu - reduci dal contestatissimo successo nel derby d'Italia - tornano in campo in Europa dopo avere chiuso la fase a girone unico al 10º posto contro la 23º posizione raggiunta dalla formazione di Kjetil Knutsen - "avvertita" dai media locali sul caso Bastoni - che all'ultima giornata ha sconfitto l'Atletico Madrid al Metropolitano. Tuttavia, la trasferta in Norvegia nasconde un'insidia relativa al manto erboso dell'Aspmyra Stadion.
Cosa sta succedendo
Ore concitate a Bodo, dove i padroni di casa sono chiamati a ultimare i lavori di adeguamento del campo prima del fischio d'inizio in programma alle ore 21 di mercoledì 18 febbraio. Nello specifico, gli addetti ai lavori hanno dovuto liberare il terreno di gioco dalla neve caduta nelle ore precedenti il match. Un'operazione che ha però conosciuto uno spiacevole imprevisto, con i macchinari che hanno smosso il tappeto sintetico provocandone il sollevamento e il sorgere di avvallamenti concentrati soprattutto sulle fasce laterali. Condizioni che mettono a rischio l'incolumità dei calciatori e che tengono in apprensione i nerazzurri. L'ultima parola spetterà comunque al direttore di gara che effettuerà un'ispezione del terreno di gioco decidendo dunque sulla possibilità che si giochi o meno.
L'aggiornamento: Uefa e arbitro ok, si gioca
La Uefa ha fatto sapere che la squadra arbitrale ha ritenuto già in mattinata il terreno idoneo alla partita, che si giocherà tra i -5 e i -10 gradi. Nessun problema né per i direttori di gara né per l'Uefa.