Schick trascina il Leverkusen, super 3-3 tra Brugge e Atletico. Newcastle forza sei

Tutto fin troppo facile per il Newcastle che può già considerarsi promosso agli ottavi di Champions League. La squadra di Howe, con Sandro Tonali titolare e in campo per tutti i 90 minuti, si impone con un tennistico 6-1 sul campo del Qarabag nell'andata dei play-off. Scatenato l'attaccante Anthony Gordon che realizza quattro gol (due su rigore), mentre sono di Thiaw e Murphy le altre due reti. Di Cafarquliyev la rete degli azeri. Vittoria in trasferta anche per il Bayer Leverkusen che espugna il campo dell'Olympiakos col punteggio di 2-0: decide per i tedeschi la doppietta di Schick messa a segno al 60° e al 63°.