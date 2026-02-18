Schick trascina il Leverkusen, super 3-3 tra Brugge e Atletico. Newcastle forza sei

Tutto fin troppo facile per il Newcastle che può già considerarsi promosso agli ottavi di Champions League. La squadra di Howe, con Sandro Tonali titolare e in campo per tutti i 90 minuti, si impone con un tennistico 6-1 sul campo del Qarabag nell'andata dei play-off. Scatenato l'attaccante Anthony Gordon che realizza quattro gol (due su rigore), mentre sono di Thiaw e Murphy le altre due reti. Di Cafarquliyev la rete degli azeri. Vittoria in trasferta anche per il Bayer Leverkusen che espugna il campo dell'Olympiakos col punteggio di 2-0: decide per i tedeschi la doppietta di Schick messa a segno al 60° e al 63°.
Pari show tra Bruges e Atletico
L'Atletico Madrid si fa recuperare dal Bruges e non va oltre il 3-3 in casa della formazione belga. Spagnoli avanti nel primo tempo grazie alle firme di Julian Alvarez e Lookman: nella ripresa arriva il pari belga con Onyedika e Tresoldi prima del nuovo vantaggio dei Colchoneros messo a segno dalla sfortunata deviazione di Ordonez nella propria porta. Nel finale di gara arriva il 3-3 firmato da Tzolis.
Arsenal beffato nel finale
Dopo il pari di Brentford, l'Arsenal pareggia anche nel 2-2 ottenuto sul campo del Wolverhampton. I Gunners vanno avanti con Saka al 5° minuto e raddoppiano al 57° con Hincapie; i padroni di casa accorciano le distanze subito dopo grazie a Bueno e pareggiano nel finale grazie ad un'autorete di Calafiori. In classifica la formazione di Arteta consolida il primato e allunga sul Manchester City portandosi a +5; i Wolves restano il fanalino di coda del campionato con soli 10 punti all'attivo.
Mikautadze lancia il Villarreal
Nel recupero della 18esima giornata di Liga, il Villarreal si è imposto per 1-0 in casa del Levante. Decide la rete di Mikautadze al 57°. Con questo successo il "sottomarino giallo" di mister Marcelino stacca l'Atletico Madrid e si porta al terzo posto solitario in classifica con 48 punti. Resta penultimo con 18 il Levante.
