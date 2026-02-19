Pagelle Inter: Bastoni prende i fischi dai norvegesi, Akanji è distratto, Barella si salva. Chivu...

BODO/GLIMT (Norvegia) - Al Circolo polare artico clamoroso black-out nerazzurro nel secondo tempo con il Bodo/Glimt che s'impone per 3-1 nell'andata dei playoff di Champions League. A San Siro la prossima settimana servirà un’impresa per riuscire a raggiungere gli ottavi. I voti della partita.
Pagelle Bodo/Glimt
Haikin 6 A suo agio tra i pali, poco attivo nelle uscite, graziato due volte dal palo.
Sjovold 6.5 Comincia spingendo, si blocca intelligentemente nel momento giusto.
Bjortuft 6 Complessa la battaglia fisica con Esposito, sopravvive con resilienza.
Gundersen 7 Costretto a diversi recuperi in corsa, resiste a tutto. Aleesami (44’st) ng
Bjorkan 6 In difficoltà evidente per un’ora, diventa un muro nel finale.
Evjen 7 In costante movimento, mostra inventiva e intraprendenza.
Berg 6.5 Organizzatore vecchio stile.
Fet 7 Inserimento perfetto e vincente, inesauribile in pressione. Maatta (44’st) ng.
Blomberg 6 Punge poco, fin quasi ad essere deleterio, prima di azzeccare il taglio giusto per mandare Hogh in porta. Auklend (33’st) ng
Hogh 7.5 Non molla un pallone, alcuni li raffina pure, come in occasione del tacco che libera Fet davanti a Sommer e alla fine si toglie anche la soddisfazione massima. Helmersen (33’st) ng
Hauge 7 Forza, qualità e applicazione non mancano, non sempre brillante nelle scelte, ma decisivo quando conta.
Knutsen 8 Il suo merito è aver costruito una macchina che viaggia sempre a pieni giri, anche quando c’è da fare la differenza applicando tecnica alla sempre debordante corsa.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 Difficile attribuirgli troppe colpe, quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia.
Akanji 5 Meno concentrato del necessario e alla fine paga caro.
Acerbi 5.5 Puntuale nelle letture per un tempo, sprofonda insieme ai compagni nel secondo.
Bastoni 5.5 Prende qualche fischio dai tifosi locali. Stranamente timido nelle sortite offensive.
Darmian 6.5 Per essere uno che non giocava da mesi, la forma è migliore delle attese e arriva volentieri in zona tiro. Luis Henrique (31’st) 5.5 Mai uno spunto.
Sucic 5 Spesso in ritardo, sbaglia troppi tocchi per lui alla portata. Tenero.
Barella 6 Il più propositivo dei mediani nerazzurri, non trova il sostegno del reparto e cala alla distanza. Diouf (44’st) ng
Mkhitaryan 5 Nullo in costruzione, infastidito dal dinamismo dei gialli. Zielinski (31’st) 6 Alza il baricentro.
Carlos Augusto 5.5 Non sprigiona mai a pieno la sua fisicità.
Lautaro 6 Partecipa il più possibile in attesa dell’occasione propizia, ma… palo. Thuram (15’st) 5 Ingresso ai limiti dell’impalpabile.
Esposito 7 Detona tutta la sua energia a tutto campo, nota positiva in una nottata glaciale per l’Inter. Bonny (31’st) 5.5 Serviva uno spirito differente.
Chivu 5 Cerca energie in una formazione imbottita di gente che non ha mai giocato insieme, ma torna a Milano con un risultato negativo e soprattutto non così semplice da ribaltare.
Pagella arbitro
Siebert 6 Padrone della situazione, con fiducia nel Var sul gol di Esposito.
