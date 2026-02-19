Pagelle Inter: Bastoni prende i fischi dai norvegesi, Akanji è distratto, Barella si salva. Chivu...

Pagelle Inter

Sommer 5.5 Difficile attribuirgli troppe colpe, quando si trova mezzo Bodo faccia a faccia.

Akanji 5 Meno concentrato del necessario e alla fine paga caro.

Acerbi 5.5 Puntuale nelle letture per un tempo, sprofonda insieme ai compagni nel secondo.

Bastoni 5.5 Prende qualche fischio dai tifosi locali. Stranamente timido nelle sortite offensive.

Darmian 6.5 Per essere uno che non giocava da mesi, la forma è migliore delle attese e arriva volentieri in zona tiro. Luis Henrique (31’st) 5.5 Mai uno spunto.

Sucic 5 Spesso in ritardo, sbaglia troppi tocchi per lui alla portata. Tenero.

Barella 6 Il più propositivo dei mediani nerazzurri, non trova il sostegno del reparto e cala alla distanza. Diouf (44’st) ng

Mkhitaryan 5 Nullo in costruzione, infastidito dal dinamismo dei gialli. Zielinski (31’st) 6 Alza il baricentro.

Carlos Augusto 5.5 Non sprigiona mai a pieno la sua fisicità.

Lautaro 6 Partecipa il più possibile in attesa dell’occasione propizia, ma… palo. Thuram (15’st) 5 Ingresso ai limiti dell’impalpabile.

Esposito 7 Detona tutta la sua energia a tutto campo, nota positiva in una nottata glaciale per l’Inter. Bonny (31’st) 5.5 Serviva uno spirito differente.

Chivu 5 Cerca energie in una formazione imbottita di gente che non ha mai giocato insieme, ma torna a Milano con un risultato negativo e soprattutto non così semplice da ribaltare.