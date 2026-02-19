Fet, il fondista mancato: dal gol all'Inter alle sfide con il campione olimpico Klaebo

Nella sorprendente vittoria del Bodo-Glimt sull'Inter, ad aprire le danze ci ha pensato Sondre Fet : centrocampista classe 1997, che vanta un passato da giovane promessa nello sci di fondo. La carriera del ragazzo sembrava indirizzata più verso le piste che sui campi da calcio, dato che per un periodo ha conteso a Johannes Klaebo - che oggi domina le Olimpiadi di Milano-Cortina con 4 medaglie d'oro - il titolo di miglior giovane sciatore della Norvegia centrale. Fet sarà nel capoluogo lombardo per difendere il 3-1 di Bodo nella sfida di ritorno contro i nerazzurri. Testa al calcio, lo sci di fondo ormai è il passato.

Un fondista mancato

Sondre Fet è stato a lungo considerato come uno dei giovani atleti più promettenti del panorama norvegese per quanto riguarda lo sci di fondo. Il centrocampista del Bodo-Glimt ha vinto il titolo di campione della sua categoria a More og Romsdal e ha inoltre combattuto con quello che oggi è il numero uno di questo sport: Johannes Klaebo, che vanta nel suo palmares dieci medaglie d'oro olimpiche, quindici medaglie d'oro iridate, cinque Coppe del Mondo generali e sette Coppe del Mondo di specialità. Fet, dopo il gol all'Inter, ha rivelato di non essersi pentito della sua scelta. Nel 2018 aveva dichiarato: "Lo sforzo fisico è diventato eccessivo l'anno scorso. Ho finito per allenarmi troppo".

Fet a Milano, ma per giocare la Champions

I due ex rivali potrebbero rincontrarsi proprio a Milano. Fet è impegnato a difendere il 3-1 dell'andata a San Siro contro l'Inter, Klaebo - che ha finito di gareggiare mercoledì 18 - potrebbe fermarsi nel capoluogo lombardo per assistere al match del Bodo. Stuzzicato a proposito del suo arrivo nella sede delle Olimpiadi Invernali, Fet ha dichiarato: "Sono molto contento di andare presto a Milano... ma preferirei creare scompiglio in Champions League". Il numero 19 del Bodo-Glimt non riesce ancora a credere al "miracolo" che sta vivendo la sua squadra in Champions League : "È difficile accettare tutto. Siamo in una bolla". La sua medaglia d'oro, per quanto incredibile possa sembrare, è in Champions League.