Rigore netto trasformato in fallo Juve, una sospensione dall'Uefa: arbitro e il Var col Galatasaray

Juventus-Galatasaray, in programma mercoledì alle ore 21 a Torino per il ritorno dei playoff di Champions League, è stata affidata al portoghese Joao Pinheiro .Gli assistenti saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia e il quarto ufficiale Joao Goncalves, anche lui portoghese. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski coadiuvato dal francese Brisard. I bianconeri di Spalletti, che vengono dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Como, cercano l'impresa dopo la disfatta rmediata a Istanbul nella partita di andata: 5-2 il risultato finale a favore di Osimhen e compagni.
Il precedente di Pinheiro con la Juve
Un solo precedente dell’arbitro portoghese con la Juventus: risale al 16 febbraio 2023 a Torino, gara di andata degli spareggi per gli ottavi di finale Europa League terminata 1-1 contro il Nantes e caratterizzata da un particolare episodio da moviola. Relativo ad un clamoroso rigore negato ai bianconeri dopo un evidente tocco di mano di Centonze sul colpo di testa ravvicinato e indirizzato verso la porta da parte di Bremer. Pinheiro, richiamato dal Var e dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha incredibilmente deciso di non dare il penalty alla Juve e decretare fallo in attacco del difensore brasiliano, giudicando irregolare il braccio appena appoggiato sulla schiena dell’avversario, situazione “di intensità” generalmente valutata in campo.
E al Var...
Curiosa scelta, poi, per il Var di Juve-Galatasaray: Tomasz Kwiatkowski. Il polacco, infatti, è finito nella bufera per un episodio particolare nella sfida della Champions League 2023-24 tra Psg e Newcastle a Parigi. Kwiatkowski, al 98', ha richiamato al Var il direttore di gara per un tocco di mano di Tino Livramento, che però era avvenuto dopo che il difensore aveva colpito il pallone con il corpo. Proprio ooco tempo prima la Uefa aveva chiarito che “nessun tocco di mano dovrebbe essere sanzionato se la palla è stata precedentemente deviata dal suo stesso corpo e, in particolare, quando la palla non va verso la porta”. Il polacco, invece, ha deciso di richiamare al Var l’arbitro, che ha assegnato il rigore ai parigini, che hanno trovato l’1-1 finale con il tiro dal dischetto di Mbappé. Kwiatkowski, per le grandi polemiche relative a quel penalty, è stato poi sospeso dall'Uefa e rimosso dallo stesso incarico per la successiva partita europea tra Real Sociedad e Salisburgo.
Kwiatkowski e i precedenti con la Juve
Kwiatkowski, inoltre, conta tre precedenti da Var nelle partite della Juventus, che non ha mai vinto ma ha rimediato due sconfitte e un pareggio: lo 0-3 incassato contro il Villarreal nel ritorno degli ottavi della Champions 2021-22; l’1-1 in casa del Lille nel girone unico della Champions 2024-24; il ko agli ottavi di finale dell’ultimo Mondiale per Club contro il Real Madrid (1-0 per i blancos).
Gli arbitri delle italiane in Champions
Sarà lo spagnolo José Maria Sanchez a dirigere Atalanta-Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei play-off di Champions e in programma mercoledì alle 18.45. Sarà un sestetto tutto spagnolo con gli assistenti Cabalero e Iago Prieto, il quarto ufficiale Juan Martinez Munuera, Guillermo Cuadra Fernandez al Var e Carlos del Cerro Grande Avar. Sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez invece ad arbitrare Inter-Bodo Glimt in programma martedì sera alle 21 a San Siro (all'andata 3-1 per i norvegesi). Assistenti i connazionali Naranjo e Diego Sanchez Rojo.
Juventus-Galatasaray, in programma mercoledì alle ore 21 a Torino per il ritorno dei playoff di Champions League, è stata affidata al portoghese Joao Pinheiro .Gli assistenti saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia e il quarto ufficiale Joao Goncalves, anche lui portoghese. Al Var ci sarà il polacco Tomasz Kwiatkowski coadiuvato dal francese Brisard. I bianconeri di Spalletti, che vengono dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Como, cercano l'impresa dopo la disfatta rmediata a Istanbul nella partita di andata: 5-2 il risultato finale a favore di Osimhen e compagni.
Il precedente di Pinheiro con la Juve
Un solo precedente dell’arbitro portoghese con la Juventus: risale al 16 febbraio 2023 a Torino, gara di andata degli spareggi per gli ottavi di finale Europa League terminata 1-1 contro il Nantes e caratterizzata da un particolare episodio da moviola. Relativo ad un clamoroso rigore negato ai bianconeri dopo un evidente tocco di mano di Centonze sul colpo di testa ravvicinato e indirizzato verso la porta da parte di Bremer. Pinheiro, richiamato dal Var e dopo aver rivisto l'azione al monitor, ha incredibilmente deciso di non dare il penalty alla Juve e decretare fallo in attacco del difensore brasiliano, giudicando irregolare il braccio appena appoggiato sulla schiena dell’avversario, situazione “di intensità” generalmente valutata in campo.