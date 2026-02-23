Rigore netto trasformato in fallo Juve, una sospensione dall'Uefa: arbitro e il Var col Galatasaray

E al Var...

Curiosa scelta, poi, per il Var di Juve-Galatasaray: Tomasz Kwiatkowski. Il polacco, infatti, è finito nella bufera per un episodio particolare nella sfida della Champions League 2023-24 tra Psg e Newcastle a Parigi. Kwiatkowski, al 98', ha richiamato al Var il direttore di gara per un tocco di mano di Tino Livramento, che però era avvenuto dopo che il difensore aveva colpito il pallone con il corpo. Proprio ooco tempo prima la Uefa aveva chiarito che “nessun tocco di mano dovrebbe essere sanzionato se la palla è stata precedentemente deviata dal suo stesso corpo e, in particolare, quando la palla non va verso la porta”. Il polacco, invece, ha deciso di richiamare al Var l’arbitro, che ha assegnato il rigore ai parigini, che hanno trovato l’1-1 finale con il tiro dal dischetto di Mbappé. Kwiatkowski, per le grandi polemiche relative a quel penalty, è stato poi sospeso dall'Uefa e rimosso dallo stesso incarico per la successiva partita europea tra Real Sociedad e Salisburgo.