Prestianni, la decisione ufficiale Uefa dopo il caso Vinicius: che succede in Real Madrid-Benfica

La mano pesante dell’UEFA non si è fatta attendere. Dopo quanto accaduto nella sfida d’andata tra Benfica e Real Madrid, l’organo di governo del calcio europeo ha deciso di intervenire con un provvedimento immediato: Gianluca Prestianni è stato sospeso in via provvisoria e non sarà a disposizione per il ritorno dei playoff di Champions League . Una scelta netta, maturata alla luce del presunto episodio di comportamento discriminatorio nei confronti di Vinicius ., che aveva acceso le polemiche già durante la gara.

Prestianni-Vinicius, cosa è successo

I fatti risalgono al 17 febbraio, quando Prestianni si era avvicinato all’attaccante brasiliano coprendosi la bocca con la maglia e pronunciando espressioni ritenute potenzialmente razziste. Vinicius aveva subito richiamato l’attenzione dell’arbitro ("Mi ha detto scimmia"), che aveva sospeso il match, attivando il protocollo anti discriminazione razziale. Nel post partita, diversi esponenti del Real Madrid e anche ex giocatori hanno condannato l’accaduto, chiedendo chiarezza e provvedimenti. Le polemiche sono proseguite nei giorni successivi, fino alla decisione ufficiale dell’UEFA.

La decisione dell’UEFA

Questa la nota ufficiale: "A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita di spareggio a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell’EDI con una relazione provvisoria, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il Sig. Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di una competizione UEFA per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo per la violazione, prima facie, dell’Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativa a un comportamento discriminatorio. Ciò non pregiudica qualsiasi decisione che gli organi disciplinari UEFA possano successivamente adottare a seguito della conclusione dell’indagine in corso e della relativa presentazione agli organi disciplinari UEFA. Ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito".