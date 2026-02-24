Palladino verso Atalanta-Dortmund: “Impresa non facile ma ci crediamo. Andremo in campo in 23mila"

"Indubbiamente la partita di Napoli ci darà grande autostima e consapevolezza nei nostri mezzi, domani affronteremo avversari di un livello importante, lo abbiamo visto all'andata, sarà una partita molto bella, sarà un'impresa non facile, ma ci crediamo. Dobbiamo andare in campo senza pressioni, ci proveremo con tutte le nostre forze, andremo in campo in 23mila, la città è pronta per questa impresa". Lo ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund. "Abbiamo analizzato la partita d'andata, dobbiamo cercare di farlo meglio, l'approccio alla gara, abbiamo preso gol nel primo minuto, ci sono 100 minuti a disposizione, dobbiamo giocarli bene. Affrontiamo una squadra di grande livello" ha aggiunto Palladino.
Kolasinac ed Ederson a disposizione
"Kolasinac ed Ederson? Sono entrambi a disposizione per domani sera. Se hai una squadra forte riesci a reggere le tre competizioni: la gestione delle forze è molto importante anche per evitare infortuni. Più si gioca e più sono contento. Chiunque gioca deve essere ovviamente motivato. Zappacosta ha dato continuità sulla fascia crescendo molto. Sono soddisfatto di quello che sta rendendo: un professionista esemplare e che sono convinto che porterà grandi soddisfazioni" ha spiegato il tecnico dell'Atalanta.
Le parole di Kovac
"Conosciamo le qualità di Samuele Inacio e posso capire la tristezza a Bergamo per aver perso un giocatore del genere". Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, torna sul caso dell'attaccante classe 2008 approdato nel 2024 nel settore giovanile giallonero, secondo l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, con una trattativa scorretta all'insaputa del club bergamasco. "Samuele è stato con noi al Mondiale per club, ha grandissimo talento ed è stato educato benissimo: dipende dai genitori ma anche dall'ambiente dell'Atalanta in cui è cresciuto", ha spiegato Kovac alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. Inacio è figlio dell'ex giocatore nerazzurro Pià: "E' diligente e molto determinato, è una situazione particolare perché a Bergamo, a casa sua. E' abbastanza maturo e grandicello per pensare alla partita e non al resto", rimarca il tecnico dei tedeschi. Per mercoledì sera, Kovac ha due difensori in più: "Siamo contenti del recupero di Emre Can e Schlotterbeck, faremo le nostre riflessioni ma sono a bordo. Per una partita che si preannuncia intensa, dal 1' o in corso, ci daranno una mano".
"Non siamo venuti qui per tenere il risultato"
Cauto ottimismo sulla partita: "Le chance per il passaggio del turno rimangono 50 e 50. Domani, come a Dortmund, dovremo mostrare il nostro calcio. Abbiamo visto come ha fatto l'Atalanta col Napoli. Dovremo essere bravi, di qualità e superare i nostri limiti - chiude Kovac -. Non siamo venuti qui per tenere il risultato, non porterebbe a nulla. Bisogna amministrare il gioco per avere più chance di passare il turno. Bisogna giocare veloci e di qualità".
