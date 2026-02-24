Palladino verso Atalanta-Dortmund: “Impresa non facile ma ci crediamo. Andremo in campo in 23mila"

Le parole di Kovac

"Conosciamo le qualità di Samuele Inacio e posso capire la tristezza a Bergamo per aver perso un giocatore del genere". Niko Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, torna sul caso dell'attaccante classe 2008 approdato nel 2024 nel settore giovanile giallonero, secondo l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi, con una trattativa scorretta all'insaputa del club bergamasco. "Samuele è stato con noi al Mondiale per club, ha grandissimo talento ed è stato educato benissimo: dipende dai genitori ma anche dall'ambiente dell'Atalanta in cui è cresciuto", ha spiegato Kovac alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League. Inacio è figlio dell'ex giocatore nerazzurro Pià: "E' diligente e molto determinato, è una situazione particolare perché a Bergamo, a casa sua. E' abbastanza maturo e grandicello per pensare alla partita e non al resto", rimarca il tecnico dei tedeschi. Per mercoledì sera, Kovac ha due difensori in più: "Siamo contenti del recupero di Emre Can e Schlotterbeck, faremo le nostre riflessioni ma sono a bordo. Per una partita che si preannuncia intensa, dal 1' o in corso, ci daranno una mano".