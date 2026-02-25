“Yildiz via dalla Juve per 7 milioni e i rischi su Osimhen”: chi è l’uomo ombra del Galatasaray

Forse non molti lo sanno, ma l’artefice del “ boom ” Galatasaray è italiano . Nato a Firenze 44 anni fa. Laureato all’European School of Economics di Milano, residenza a Monte-Carlo, fondatore dell’agenzia Gardi Management. Di nome si chiama George Gardi (battezzato così, non Giorgio), di cognome appunto Gardi ed è unanimemente considerato il “ deus ex machina ” del mercato giallorosso. Si tratta dell’intermediario che ha portato al Gala, fra gli altri, giocatori del calibro di Victor Osimhen , Mauro Icardi , Lucas Torreira , Davinson Sánchez . E nel recente passato anche Zaniolo , Ziyech , Morata , Sané e Mertens (oltre ad Hamšík , Gervinho e Bruno Peres : questi ultimi tre dirottati però al Trabzonspor nell’anno del loro storico “ scudetto ” in riva al Mar Nero). I tifosi turchi lo “ assaltano ” per le affollate strade di Istanbul: lo abbracciano, gli chiedono selfie, autografi, gli dedicano persino cori da stadio. Un club di sostenitori del “ CimBom ” gli ha addirittura confezionato una maglia giallorossa con il numero 10 sulla schiena e la scritta Gardi: come fosse Leroy Sané , l’estroso esterno tedesco attuale portatore della casacca con l’iconico “ dorsale ” di Pelé , Maradona e Messi . Ha cominciato la sua carriera professionale affiancando Pinhas “Pini” Zahavi , decano dei procuratori mondiali (oggi 83enne) che è stato uno dei suoi mentori, prima d’imporsi nel calcio turco trasferendo giocatori come Samuel Eto’o e Mario Gómez . Nell’estate 2022 è iniziata la sua “ partnership ” con il prestigioso club di Istanbul. La persona chiave è stato il giovane e ambizioso vice-presidente Erden Timur .

I colpi di Gardi: Icardi, Osimhen, Morata, Mertens e...

Sono subito entrati in sintonia e lui l’ha introdotto nella “sala di comando” del presidente Dursun Özbek. In una delle rarissime interviste rilasciate, ha dichiarato lo scorso novembre a “Sky Sport Deutschland” che l’ambizione è quella di portare il Gala a competere con i migliori al mondo e di partecipare al Mondiale Club 2029. Un “work in progress” non certo facile considerando anche il punto di partenza. È riconosciuto e apprezzato per la sua grande abilità nelle trattative che hanno portato Icardi e Osimhen a vestire la maglia giallorossa in prestito gratuito (successivamente transfer definitivi), Morata in prestito, Mertens a zero, Sané a zero, Torreira a 6 milioni e Davinson Sánchez a 9. Abbiamo incrociato George Gardi ieri in Piazza Solferino, dove stava rientrando in un noto albergo torinese in cui è sceso per assistere a Juventus-Galatasaray. Sulle prime riluttante a rilasciare dichiarazioni (“Ho sempre amato parlare più con i fatti che con le parole”, il suo mantra) alla fine ha ceduto con gentilezza alle nostre insistenze e, molto signorilmente, ha accettato di scambiare alcune battute per Tuttosport.