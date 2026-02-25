L'Atletico Madrid schiaccia il Brugge e vola agli ottavi: tris di Sorloth, ora Liverpool o Tottenham 

L’Atlético Madrid vola agli ottavi al ritmo di Alexander Sorloth. È il norvegese l'uomo copertina della notte del Metropolitano: tripletta per lui e qualificazione blindata contro un Club Brugge durissimo per tre quarti di eliminatoria. Dopo il 3-3 dell'andata, al ritorno è finita 4-1, ma l'1-1 dell'intervallo sembrava raccontare un’altra storia. Il primo tempo, infatti, aveva fatto riaffiorare tra gli spalti del Metropolitano i fantasmi di quanto successo in Belgio. E già, perché la verità è che il Brugge avrebbe meritato di chiuderli in vantaggio i primi 45 minuti e solo un miracolo di Jan Oblak su Vanaken glielo ha impedito. E dire che Sorloth aveva aperto la serata facendo tutto da solo sul lancio lungo di Oblak. Tuttavia, poco dopo, Joel Ordóñez, sugli sviluppi di un corner, aveva ristabilito l'equilibrio facendo pensare che l'eliminatoria sarebbe potuta durare più di 180 minuti. La svolta, però, è arrivata in avvia di ripresa, quando Johnny Cardoso ha trovato il suo primo gol in rojiblanco con una conclusione splendida dalla distanza. Da questo momento in poi, l'Atlético ha cambiato marcia, trovando però il gol della tranquillità soltanto nell'ultimo quarto d'ora. Nel frattempo Diego Pablo Simeone aveva inserito Antoine Griezmann e Ademola Lookman che hanno costruito l'azione del 3-1, chiusa ancora da Sorloth che, prima della fine, ha completato l'opera, su assist di Matteo Ruggeri, portandosi il pallone a casa a fine partita.