Il Bayer Leverkusen supera i playoff di Champions: super sfida agli ottavi, ecco chi può incontrare

Il 2-0 dell’andata era già una buona garanzia di passaggio del turno e alla fine così è stato: il Bayer Leverkusen senza troppa fatica ha gestito il doppio vantaggio e portato a casa uno 0-0 avaro di emozioni che vale il pass per gli ottavi, dove sarà atteso da una tra Arsenal e Bayern Monaco, prima e seconda classificata nella League Phase (l’altra sfiderà chi uscirà vincente dalla sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund). Peraltro, il derby tedesco era già andato in onda sempre agli ottavi dello scorso anno, con kaputt in favore di Kane e compagni con un 5-0 complessivo tra andata e ritorno. Intanto il Bayer (senza n) si gode il 2° anno consecutivo tra le migliori 16 d’Europa, traguardo già raggiunto altre 4 volte nello scorso decennio, ma superato solo in 2 occasioni: nel 2002 con il raggiungimento della finale persa con il Real Madrid e nel 1998 ancora con la sconfitta sempre per mano dei Blancos nei quarti di finale.
Bayer Leverkusen-Olympiacos 0-0: la cronaca del match
Nei 90 minuti della BayArena i padroni di casa cercano l’affondo iniziale, ma pensano soprattutto a non concedere nulla alla squadra guidata dal “santone” spagnolo Mendilibar, già vincitore di 2 Coppe europee: la Conference del 2024 contro la Fiorentina e l’Europa League dell’anno precedente contro la Roma. Di grandi occasioni greche però nel primo tempo non se ne vedono e anche nel secondo la porta di Blaswich viene minacciata in maniera poco decisa, grazie all’ottimo controllo della difesa tedesca. La miglior occasione alla fine ce l’hanno i padroni di casa, un palo colto da Grimaldo da posizione defilata. Per il resto, di vere occasioni da gol se ne vedono veramente con il binocolo. D’altronde la doppietta di Schick di sei giorni fa sembrava già più che sufficiente, come da pronostico. Da segnalare nel finale l’ingresso del classe 2007 Culbreath, giovane talento appena 18enne lanciato nella mischia da Hjulmand. Per l’Olimpiacos 90 minuti di un Pirola comunque positivo, un’ora senza brillare di Taremi.