Il Bayer Leverkusen supera i playoff di Champions: super sfida agli ottavi, ecco chi può incontrare

Il 2-0 dell’andata era già una buona garanzia di passaggio del turno e alla fine così è stato: il Bayer Leverkusen senza troppa fatica ha gestito il doppio vantaggio e portato a casa uno 0-0 avaro di emozioni che vale il pass per gli ottavi, dove sarà atteso da una tra Arsenal e Bayern Monaco, prima e seconda classificata nella League Phase (l’altra sfiderà chi uscirà vincente dalla sfida tra Atalanta e Borussia Dortmund). Peraltro, il derby tedesco era già andato in onda sempre agli ottavi dello scorso anno, con kaputt in favore di Kane e compagni con un 5-0 complessivo tra andata e ritorno. Intanto il Bayer (senza n) si gode il 2° anno consecutivo tra le migliori 16 d’Europa, traguardo già raggiunto altre 4 volte nello scorso decennio, ma superato solo in 2 occasioni: nel 2002 con il raggiungimento della finale persa con il Real Madrid e nel 1998 ancora con la sconfitta sempre per mano dei Blancos nei quarti di finale.