Caso Vinicius-Prestianni: braccio di ferro tra Real e Benfica, può arrivare una 'svolta storica'

Era inevitabile che il caso Vinicius-Prestianni finisse per fagocitare i temi più strettamente legati al campo della partita che si disputerà stasera al Santiago Bernabéu tra il Real Madrid e il Benfica . Una gara di ritorno dei playoff di Champions League apertissima dopo lo 0-1 con cui si è concluso l'incontro giocato la scorsa settimana al Da Luz e deciso da un gol capolavoro di Vinicius . I portoghesi hanno scelto, almeno in sala stampa, la linea del silenzio. Prima dell'inizio della conferenza stampa, infatti, il capo della comunicazione della società lusitana non ha lasciato margine alcuno al dubbio: nessuna domanda sul caso avrebbe trovato risposta. Alla fine, José Mourinho, espulso all'andata per proteste, ha deciso di non parlare. Al suo posto il vice João Tralhão, che non è uscito dal copione, trovando però tempo e modo di lanciare un messaggio all'arbitro: "Ci sono giocatori che domani saranno in campo e non dovrebbero esserci. Speriamo che, questa volta, il direttore di gara usi lo stesso criterio per entrambi i club".

La posizione del Benfica e il ricorso su Prestianni

Dopo la sospensione provvisoria di Gianluca Prestianni, a Lisbona, la sensazione è che la Uefa abbia deciso di prendere le parti del Real. Ed è per questa ragione che prima di partire per Madrid, il presidente del club encarnadao, Manuel Rui Costa, è stato durissimo: "Abbiamo presentato ricorso perché non è stato provato nulla e non esiste una ragione a favore della squalifica. Conosciamo bene i giocatori che abbiamo in casa e Prestianni è tutto tranne che razzista. Se lo fosse, non rappresenterebbe il Benfica. Non permetterei mai a un razzista di giocare nel Benfica".

La risposta del Real Madrid e il clima al Bernabeu

Anche a Valdebebas, com’è normale che sia, non si parla d’altro. Alvaro Arbeloa ha insistito ribadendo la versione ufficiale della Casa Blanca, ossia che la Uefa ha l’opportunità di dare un segnale forte: "Abbiamo la possibilità di segnare un punto di svolta nella lotta al razzismo che non deve restare solo uno slogan". Da fedele ex allievo, il tecnico blanco, ha però preferito non stigmatizzare le parole di José Mourinho che, alla fine della gara d’andata, aveva provato a scaricare la colpa di quanto accaduto sull’esagerata esultanza di Vinicius: "Vini ha segnato un grandissimo gol e nulla può giustificare un atto di razzismo". Decisamente più netto, Thibaut Courtois: "Se siamo tornati in campo è perché a deciderlo è stato Vinicius, altrimenti eravamo pronti ad andare via. È normale che loro credano al loro giocatore così come noi siamo al cento per cento con Vini, ma Mourinho mi ha deluso perché ha cercato di usare l’esultanza di Vini e non si può giustificare un presunto atto di razzismo con una celebrazione". Nel frattempo, e in attesa di capire come andrà il ricorso presentato dal Benfica, ieri pomeriggio, Prestianni si è allenato al Bernabéu assieme al resto del gruppo. Potrebbe finire in tribuna a far compagnia a Mourinho. Oppure scendere in campo cosciente, però, che sarebbe il bersaglio preferito degli oltre 80 mila spettatori che riempiranno le gradinate del tempio madridista.