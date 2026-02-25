Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mbappè, il ginocchio tiene in ansia il Real: out col Benfica in Champions, i tempi di recupero

Il fuoriclasse francese non è stato convocato da Arbeloa per il ritorno dei play-off: le condizioni
2 min

Kylian Mbappé non giocherà contro il Benfica. Il ginocchio sinistro non permette all'attaccante francese del Real Madrid di scendere in campo. L'articolazione lo tormenta da quasi tre mesi e il giocatore riposerà non solo in questa partita di Champions League ma anche nel prossimo turno di Liga, lunedì contro il Getafe. Il suo ritorno sarà contro il Celta Vigo, la settimana seguente: ironia della sorte, la stessa squadra contro cui, lo scorso 7 dicembre, ebbe inizio il 'calvario'. La lista dei convocati è completata da cinque giocatori del vivaio: Fran Gonzalez, Thiago, Manuel Angel, Cestero e Palacios.

Il piano di recupero per Clásico e Champions

Secondo quanto riportato dalle testate spagnole più vicine all'ambiente merengue, lo staff medico guidato dal dottor Mihic avrebbe optato per una linea di estrema prudenza per evitare ricadute croniche. Le recenti risonanze magnetiche avrebbero evidenziato una leggera infiammazione residua al tendine rotuleo, un fastidio che impedirebbe al fuoriclasse di spingere al 100% nei cambi di direzione. Lo stop, inoltre, sarebbe funzionale a riavere il giocatore al top della condizione per il tour de force di aprile, dove il Real si giocherà i quarti di finale europei e la vetta della Liga.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS