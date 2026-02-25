Mbappè, il ginocchio tiene in ansia il Real: out col Benfica in Champions, i tempi di recupero

Kylian Mbappé non giocherà contro il Benfica. Il ginocchio sinistro non permette all'attaccante francese del Real Madrid di scendere in campo. L'articolazione lo tormenta da quasi tre mesi e il giocatore riposerà non solo in questa partita di Champions League ma anche nel prossimo turno di Liga, lunedì contro il Getafe. Il suo ritorno sarà contro il Celta Vigo, la settimana seguente: ironia della sorte, la stessa squadra contro cui, lo scorso 7 dicembre, ebbe inizio il 'calvario'. La lista dei convocati è completata da cinque giocatori del vivaio: Fran Gonzalez, Thiago, Manuel Angel, Cestero e Palacios.