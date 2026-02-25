Inter-Bodo: la clamorosa uscita dalla Champions vista da 1 milione 13 mila spettatori

© Inter via Getty Images
TORINO - Fuori dalla Champions League con... ascolto: il match Inter-Bodo/Glimt - in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 13 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1 milione 842 mila contatti unici** e il 3,9% di share tv*. Diretta Gol – dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 – ha raccolto 110 mila spettatori medi in total audience*.
Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che media 239 mila spettatori medi* per il prepartita (dalle 20) e ben 328 mila spettatori medi* per il post (dalle 23).
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League