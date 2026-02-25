Champions, Juve-Galatasaray ai rigori? L'ultima volta 40 anni fa. Ecco come è andata

La Juventus è chiamata in Champions a ribaltare la pesante sconfitta dell'andata contro il Galatasaray patita in Turchia per 5-2. Serve un'impresa ai bianconeri, ancora più grande di quella realizzata contro l' Atletico Madrid nel 2019 quando un film chiamato Cristiano Ronaldo si trasformò in capolavoro con il 3-0 a Simeone dopo il 2-0 subito all'andata al Metropolitano. Stavolta però un clamoroso 3-0, o comunque una vittoria con tre reti di scarto, porterebbe 'solo' la sfida ai supplementari e ai rigori. Ma cosa è successo nella storia della Champions quando i bianconeri sono arrivati fino alla lotteria degli undici metri?

Juve-Real ai rigori: 1986, quando era Coppa Campioni

Escludendo ovviamente le due finali, quella persa contro il Milan a Manchester nel 2003 e quella vinta contro l'Ajax nel 1996, la Juventus è finita a giocarsi il passaggio del turno ai calci di rigore in due occasioni. L'ultima volta è successo quarant'anni fa, nell'edizione 1986-87, e valeva l'accesso ai quarti di finale. È il Real di Butragueño e Valdano contro la Juve di Platini, Laudrup, Cabrini, Serena e Marchesi come allenatore. La sfida dell'andata al Bernabeu vede imporsi i padroni di casa, che vincono 1-0 grazie alla rete di Butragueño nel primo tempo. A Torino il risultato è lo stesso, ma per i bianconeri, che portano la gara oltre i tempi regolamentari grazie a una rete di Cabrini dopo appena 9 minuti dal fischio iniziale. I calci di rigore si rivelano essere una doccia fredda per la Juventus. Per i padroni di casa l'unico a segnare è Vignola, sbagliano Brio, Manfredonia e Favero. Tra le fila dei Blancos l'unico errore è quello di Sanchez, vanno a segno Butragueño, Valdano e Juanito.

La prima volta contro l'Ajax: cosa accadde

Andando in ordine cronologico la Vecchia Signora arriva ai calci di rigore per la prima volta nella sfida dei quarti di finale nel 1977-78. È la Juventus di Bettega, Causio, Tardelli, Zoff e Trapattoni in panchina, l'avversario sono gli olandesi dell'Ajax. All'andata ad Amsterdam la sfida termina 1-1. Si decide tutto negli ultimi minuti dell'incontro, con Causio a pareggiare all'89esimo dopo che i padroni di casa si erano portati avanti con Van Dord. Al ritorno a Torino il risultato è lo stesso. I bianconeri si portano in vantaggio con Bettega nel primo tempo, venendo raggiunti dall'Ajax nella seconda parte di gara grazie a un gol di La Ling al 76esimo. Si arriva quindi a giocarsi tutto ai calci di rigore. Gli olandesi non segnano nemmeno una volta, sbagliando con Geels, Van Dord e La Ling. I battitori della Juventus invece sono più cinici: all'errore iniziale di Gentile, seguono le reti di Benetti, Cabrini e Causio.