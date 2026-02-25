Favola Atalanta, 4-1 al Dortmund! È agli ottavi di Champions League

Impresa clamorosa dell' Atalanta che, dopo il ko dell'andata per 2-0, rimonta in casa il Borussia Dortmund col punteggio di 4-1, risultato che gli permette così di volare agli ottavi di finale di Champions League. Comincia forte la Dea che già dopo cinque minuti dà il via alla sua rimonta contro i tedeschi grazie alla firma di Scamacca . La formazione di Palladino continua a spingere sull'accelleratore alla ricerca del gol che pareggerebbe i conti con la gara d'andata: ci pensa Zappacosta al 45° a firmare il raddoppio per i bergamaschi. Nella ripresa la storia non cambia e l'Atalanta trova il tris, completando così la rimonta, grazie a Pasalic che al 58° sfrutta a dovere l'assist di De Roon. Al 75° arriva la doccia gelata sulla Dea: Adeyemi , appena entrato, mette dentro la rete del 3-1 che avvicina le due squadre ai tempi supplementari. Ma l'impresa dell'Atalanta è dietro l'angolo e si concretizza al 98°: Samardzic è glaciale dagli undici metri nel realizzare il rigore assegnato per fallo di Bensebaini (poi espulso) su Krstovic.

Atalanta-Borussia Dortmund, il primo tempo

Bastano cinque minuti all'Atalanta per sbloccare il risultato, con la fuga sulla sinistra di Bernasconi e il cross basso che, deviato da Bensebaini, favorisce il tap-in di Scamacca. Atteggiamento da subito offensivo per gli uomini di Palladino, che al 24' vanno vicini al secondo gol con Zalewski che di mancino impegna Kobel in tuffo. Alla mezz'ora risponde il Borussia Dortmund, con Brandt che si libera in area e calcia trovando la parata di Carnesecchi.L'Atalanta continua a creare gioco e al 45' sigla il pareggio: è ancora una deviazione di Bensebaini a beffare Kobel sul tiro dal limite di Zappacosta che va in rete e annulla il 2-0 dell'andata.

Atalanta-Borussia Dortmund, il secondo tempo

In avvio di secondo tempo il Dortmund prova a riprendersi il vantaggio, dalla destra il tiro di Beier colpisce il palo e il pallone viene poi deviato fuori da Brandt. Pericolo per l'Atalanta, che al 54' mette la freccia del sorpasso con Pasalic, pescato dal cross di De Roon e preciso nel colpo di testa del 3-0. Kovac prova a dare una scossa offensiva ai suoi, inserendo tra gli altri Adeyemi, che al 75' è libero di preparare il sinistro a giro sul quale Carnesecchi non può nulla. Tutto torna in parità e nel finale sembra prevalere l'equilibrio ma l'episodio chiave arriva a recupero scaduto: Krstovic viene colpito in pieno volto dall'intervento di Bensebaini, rigore ed espulsione per somma di ammonizione concesse dall'arbitro Sanchez dopo il controllo Var. Dal dischetto è decisivo il mancino di Samardzic che vale il 4-1 e il l'accesso agli ottavi di finale per la Dea.