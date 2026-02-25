Palladino: "Atalanta nella storia del calcio. Ho sentito tanti commenti, credo che..."

Rimonta con finale thriller per l' Atalanta , che batte 4-1 il Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 subito in Germania, accedendo così agli ottavi di finale di Champions League . Decisiva, a recupero scaduto, la rete su calcio di rigore di Samardzic , dopo l'iniziale 3-0 atalantino - siglato da Zappacosta, Scamacca e Pasalic - con gli ospiti che hanno provato a mandare ai tempi supplementari il match con il gol del subentrato Adeyemi. Nel finale sembra prevalere l'equilibrio ma l'episodio chiave arriva a recupero scaduto: Krstovic viene colpito in pieno volto dall'intervento di Bensebaini, rigore ed espulsione per somma di ammonizione concesse dall'arbitro Sanchez dopo il controllo Var. Dal dischetto è decisivo il mancino di Samardzic - dopo il gol vittoria contro il Napoli - che vale il 4-1 e il l'accesso agli ottavi di finale per la Dea. Al termine della storica vittoria per l'Atalanta, ha parlato il tecnico degli orobici Raffaele Palladino .

Palladino: "Partita che resterà nella storia, ringrazio tutti"

"Questa è una partita che resterà nella storia, non solo qui a Bergamo, per tutti i tifosi bergamaschi e atalantini, ma resterà nella storia del calcio italiano. Abbiamo fatto una rimonta che resterà nella storia del calcio. Siamo molto felici. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori uno a uno, quelli che erano in campo, quelli che erano in panchina, quelli che erano fuori, panchina, quelli che erano fuori, il mio staff uno a uno, la società, il presidente Antonio Percassi, Luca, il direttore D’Amico e soprattutto voglio ringraziare i tifosi" ha affermato il tecnico della Dea, il quale ha poi proseguito: "I 23.000 che oggi ci hanno creato qualcosa di unico nel nostro stadio. Probabilmente è stata la partita più bella da quando sono allenatore e resterà per sempre nella mia mente. Questa società merita questa soddisfazione." Queste le parole di Palladino al termine dell'incredibile vittoria alla New Balance Arena contro il Borussia Dortmund di Kovac.

"All'andata non abbiamo fatto bene. Scamacca..."

"Nella partita di andata non abbiamo fatto bene e abbiamo concesso un po’ troppo, siamo stati un po’ timidi. Però abbiamo studiato gli avversari. Studiare e poi preparare la partita come volevamo era l’obiettivo. Volevamo tanti attacchi alla profondità, tanti cambi di gioco da un lato all’altro, giocare bene tecnicamente e cercare di andare a prenderli forte in avanti, soprattutto sul portiere." Il tecnico dell'Atalanta ha commentato così la gara d'andata, a cui ha poi aggiunto su Scamacca: "Voglio sottolineare quello che ha fatto Gianluca nel primo tempo e quello che ha fatto Krstovic sul quarto gol: è andato a pressare il portiere, che per loro è un difensore aggiunto. Quindi parte tutto da lì: gli attaccanti sono i primi difensori."