Palladino: "Atalanta nella storia del calcio. Ho sentito tanti commenti, credo che..."

Rimonta con finale thriller per l'Atalanta, che batte 4-1 il Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 subito in Germania, accedendo così agli ottavi di finale di Champions League. Decisiva, a recupero scaduto, la rete su calcio di rigore di Samardzic, dopo l'iniziale 3-0 atalantino - siglato da Zappacosta, Scamacca e Pasalic - con gli ospiti che hanno provato a mandare ai tempi supplementari il match con il gol del subentrato Adeyemi. Nel finale sembra prevalere l'equilibrio ma l'episodio chiave arriva a recupero scaduto: Krstovic viene colpito in pieno volto dall'intervento di Bensebaini, rigore ed espulsione per somma di ammonizione concesse dall'arbitro Sanchez dopo il controllo Var. Dal dischetto è decisivo il mancino di Samardzic - dopo il gol vittoria contro il Napoli - che vale il 4-1 e il l'accesso agli ottavi di finale per la Dea. Al termine della storica vittoria per l'Atalanta, ha parlato il tecnico degli orobici Raffaele Palladino.
Palladino: "Partita che resterà nella storia, ringrazio tutti"
"Questa è una partita che resterà nella storia, non solo qui a Bergamo, per tutti i tifosi bergamaschi e atalantini, ma resterà nella storia del calcio italiano. Abbiamo fatto una rimonta che resterà nella storia del calcio. Siamo molto felici. Voglio ringraziare tutti i miei calciatori uno a uno, quelli che erano in campo, quelli che erano in panchina, quelli che erano fuori, panchina, quelli che erano fuori, il mio staff uno a uno, la società, il presidente Antonio Percassi, Luca, il direttore D’Amico e soprattutto voglio ringraziare i tifosi" ha affermato il tecnico della Dea, il quale ha poi proseguito: "I 23.000 che oggi ci hanno creato qualcosa di unico nel nostro stadio. Probabilmente è stata la partita più bella da quando sono allenatore e resterà per sempre nella mia mente. Questa società merita questa soddisfazione." Queste le parole di Palladino al termine dell'incredibile vittoria alla New Balance Arena contro il Borussia Dortmund di Kovac.
"All'andata non abbiamo fatto bene. Scamacca..."
"Nella partita di andata non abbiamo fatto bene e abbiamo concesso un po’ troppo, siamo stati un po’ timidi. Però abbiamo studiato gli avversari. Studiare e poi preparare la partita come volevamo era l’obiettivo. Volevamo tanti attacchi alla profondità, tanti cambi di gioco da un lato all’altro, giocare bene tecnicamente e cercare di andare a prenderli forte in avanti, soprattutto sul portiere." Il tecnico dell'Atalanta ha commentato così la gara d'andata, a cui ha poi aggiunto su Scamacca: "Voglio sottolineare quello che ha fatto Gianluca nel primo tempo e quello che ha fatto Krstovic sul quarto gol: è andato a pressare il portiere, che per loro è un difensore aggiunto. Quindi parte tutto da lì: gli attaccanti sono i primi difensori."
Sul calcio italiano: "Per me va tutelato"
"Per quanto riguarda il calcio italiano, ho sentito tanti commenti, a volte non belli, sia nei nostri confronti sia nei confronti delle squadre italiane. Io credo che il calcio italiano vada un po’ tutelato e protetto, soprattutto da parte nostra internamente. Siamo troppo critici quando le cose non vanno bene. Bisogna essere un po’ più costruttivi, un po’ più positivi e stasera l’abbiamo dimostrato. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e proprio questo ho detto alla squadra: questa rimonta era bella da fare per far ricredere tutti quelli che non credevano in noi" ha proseguito Palladino ai microfoni di Sky Sport al termine della storica vittoria contro il Dortmund in Champions League.
Palladino: "Un mese e mezzo fa avremmo perso, ora..."
"Io dalla panchina, in quel momento, non ho potuto fare nulla, perché hanno fatto tutto i ragazzi. È la mentalità che si è creata, è la maturità, è la consapevolezza. Un mese e mezzo fa probabilmente questa partita l’avremmo persa. Adesso siamo maturati, abbiamo capito i momenti della partita, quando c’è da difendere, quando c’è da difendersi in blocco basso, quando bisogna leggere le situazioni." Queste le parole di Palladino, il quale ha poi affermato: "Siamo maturati molto e poi siamo venuti fuori. A me non piace difendermi, difendermi in basso soprattutto. Mi piace difendermi andando in pressione, attaccando gli avversari, cercando di recuperare la palla più in alto possibile, come è successo anche in questo caso nell’ultimo gol. La squadra lo sa fare in maniera perfetta, quindi ci troviamo davvero in sintonia su questo. In quegli ultimi minuti hanno fatto tutto loro, con grande qualità, con spirito, con cuore, con intelligenza, con furbizia. C’è stato tutto. Li voglio ringraziare uno a uno: hanno fatto qualcosa di indimenticabile e si meritano questa soddisfazione."
Percassi: "Partita perfetta, Palladino ci ha sempre creduto"
"Un orgoglio vivere delle serate come questa, un'impresa che metto poco sotto Dublino". Ha affermato Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 4-1 nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. "Questa rimonta va messa poco sotto l'impresa di Dublino - dichiara subito l'Ad dei bergamaschi -. È stata fatta una partita perfetta, grandi complimenti al mister, ai ragazzi e al publico che è stato straordinario. Finita la partita d'andata il mister e il direttore D'Amico erano convinti di poter trovare una chiave giusta in vista del ritorno. Palladino ci ha sempre creduto e nonostante i pochi giorni a disposizione è riuscito a toccare le corde giuste. Questo allenatore è un predestinato - afferma Percassi -, adesso penseremo ad Arsenal o Bayern Monaco ma posso dire c'è tanto orgoglio da parte mia e della mia famiglia nel gestire una squadra del genere. Siamo orgogliosi per quella che è una delle serate più belle della storia dell'Atalanta - sottolinea commosso Percassi -. Nonostante i mesi di difficoltà in tanti hanno espresso vicinanza e supporto alla squadra. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, ma sono orgoglioso che tutto il popolo atalantino possa vivere una notte speciale".
Su Samuele Inacio: "Su questo caso c'è giustizia divina"
Percassi ha poi chiosato tornando sulla questione Samuele Inacio, rivendicando la realizzazione di una 'giustizia divina' con il risultato finale della gara: "Non esiste che un club del livello del Borussia Dortmund si sia comportato così nel 2024 e che oggi così come la settimana precedente abbia fatto finta di niente - evidenzia Percassi rispetto al passaggio di Inacio dai bergamaschi al Dortmund - . Su questo caso oggi c'è stata una sorta di giustizia divina, chi è andato via scappando dall'Atalanta rimpiangerà di averlo fatto perché questo club è in grado di fare cose straordinarie al di là del nome".
