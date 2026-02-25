Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Real Madrid elimina Mourinho, decidono Tchouameni e Vinicius. Psg ok, pari contro il Monaco

Le Merengues vincono di misura contro il Benfica a cui non basta Rafa Silva. Parigini che non vanno oltre il 2-2 contro i monegaschi
2 min
Il Real Madrid elimina Mourinho, decidono Tchouameni e Vinicius. Psg ok, pari contro il Monaco© EPA

Dopo la vittoria nella gara d'andata per 1-0, il Real Madrid vince anche al Santiago Bernabeu contro il Benfica per 2-1. Eppure è la formazione di Mourinho ad andare avanti dopo un quarto d'oro con Rafa Silva, pareggiando subito il gol di scarto dell'andata. Ma le Merengues hanno risposto presente dopo solo due minuti grazie alla firma di Tchouameni. Nella ripresa, la formazione allenata da Arbeloa consolida il discorso qualificazione grazie a Vinicius jr, bravo a sfruttare al meglio l'assist di Valverde. Il Real Madrid si qualifica così agli ottavi di finale di Champions League.

Il Psg fatica, pari contro il Monaco

Si qualifica soffrendo anche il Psg che, dopo il 3-2 dell'andata, pareggia nella gara di ritorno per 2-2 contro il Monaco. Akliouche porta avanti i monegaschi sul finire del primo tempo che però nella ripresa restano in inferiorità numerica a causa del doppio giallo estratto a Coulibaly. Ne approfitta subito il Psg che prima trova il pari con Marquinhos (60°) e poi la rete del vantaggio firmata da Kvaratskhelia (66°). In pieno recupero arriva il pari finale di Teze che non basta al Monaco per andare ai supplementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS