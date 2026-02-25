Il Real Madrid elimina Mourinho, decidono Tchouameni e Vinicius. Psg ok, pari contro il Monaco

Dopo la vittoria nella gara d'andata per 1-0, il Real Madrid vince anche al Santiago Bernabeu contro il Benfica per 2-1. Eppure è la formazione di Mourinho ad andare avanti dopo un quarto d'oro con Rafa Silva, pareggiando subito il gol di scarto dell'andata. Ma le Merengues hanno risposto presente dopo solo due minuti grazie alla firma di Tchouameni. Nella ripresa, la formazione allenata da Arbeloa consolida il discorso qualificazione grazie a Vinicius jr, bravo a sfruttare al meglio l'assist di Valverde. Il Real Madrid si qualifica così agli ottavi di finale di Champions League.
Il Psg fatica, pari contro il Monaco
Si qualifica soffrendo anche il Psg che, dopo il 3-2 dell'andata, pareggia nella gara di ritorno per 2-2 contro il Monaco. Akliouche porta avanti i monegaschi sul finire del primo tempo che però nella ripresa restano in inferiorità numerica a causa del doppio giallo estratto a Coulibaly. Ne approfitta subito il Psg che prima trova il pari con Marquinhos (60°) e poi la rete del vantaggio firmata da Kvaratskhelia (66°). In pieno recupero arriva il pari finale di Teze che non basta al Monaco per andare ai supplementari.