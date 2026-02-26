Hien cancella Guirassy, Zalewski si danna, Pasalic totatlizzante: pagelle Atalanta

Impresa dell'Atalanta, che travolge 4-1 il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di Champions League ribaltando la sconfitta per 2-0 dell'andata e qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo. Scamacca porta subito avanti gli orobici al 5', nel recupero del primo tempo Zappacosta raddoppia complice un tiro deviato. Nella ripresa al 12' Pasalic di testa sigla il tris che infiamma ancor più Bergamo, ma i gialloneri al 30' accorciano le distanze con la rete di Adeyemi che virtualmente prolungherebbe la sfida ai supplementari. Nell'ultimo minuto di recupero però un ingenuo fallo in area di Bensebaini - espulso nell'occasione - su Kristovic pronto a colpire di testa consegna a Samardzic il pallone che vale la qualificazione. Il centrocampista non sbaglia un rigore pesantissimo e manda l'Atalanta agli ottavi.
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 6.5 Dice no a Brandt alla mezz’ora, chiude come può nel secondo tempo.
Scalvini 7 Prestazione ordinata e di sostanza, peccato per il rosso dalla panchina. Djimsiti (31’ st) 6.5 Contiene gli assalti conclusivi del Borussia.
Hien 8 Non lascia un centimetro a Guirassy, accompagna l’azione quando può.
Kolasinac 7.5 Ottimo finché c’è benzina nel serbatoio. Ahanor (27’ st) 6 Leggero sul gol di Adeyemi, poi bada al sodo.
Zappacosta 7 Sgasa a più riprese sulla destra, sigla il raddoppio con un pizzico di fortuna.
De Roon 7.5 Diga in mezzo al campo, non disdegna farsi vedere in avanti. Sua la pennellata per la zuccata di Pasalic.
Pasalic 8.5 Dà il via all’azione dell’1-0, si inserisce perfettamente sul 3-0. Non perde un pallone e recupera quello che porta al rigore.
Bernasconi 7 Sforna l’assist per Scamacca. Tanta corsa e altrettanta qualità.
Samardzic 7 Il pallone più pesante della serata viene affidato al suo mancino e non tradisce.
Zalewski 7.5 Buona intesa con Bernasconi. Impegna due volte Kobel nel primo tempo, provoca l’ammonizione di Can. Si danna per tutto il match. Sulemana (40’ st) ng.
Scamacca 6.5 Stordisce il Dortmund approfittando del gentile regalo della difesa giallonera. Lavora per la squadra, pressa e la fa salire. Krstovic (27’ st) 6.5 Si getta senza paura sul pallone che porta al rigore. Coraggioso.
All. Palladino 8 Per ribaltare il 2-0 dell’andata sarebbe servita una prova perfetta e fortunata negli episodi e così accade. La Dea va agli ottavi con pieno merito.
Pagelle Borussia Dortmund
Kobel 5 Tiene in vita il Borussia, ma combina la frittata nel recupero.
Can 5 Torna dall’infortunio e deve fronteggiare Zalewski che gli crea parecchi grattacapi.
Anton 5 Se la cavicchia in marcatura, meno nella leadership del reparto.
Bensebaini 3 Erroraccio sul primo gol dell’Atalanta, negativo sul raddoppio, dorme su Pasalic, provoca il penalty.
Ryerson 5.5 Più ombre che luci. Couto (25’ st) 5.5 In affanno nel finale.
Bellingham 5 Gara di totale sofferenza e rincorsa. Adeyemi (25’ st) 7 Prende per mano il Borussia riaprendo il match.
Nmecha 5.5 Prova a dare un po’ di geometria, ma viene bloccato.
Svensson 5 Sorpreso sull’1-0, in ritardo anche sul terzo gol.
Beier 6 Inventa un suggerimento per Brandt, colpisce un palo. Fabio Silva (15’ st) 5.5 Poco insidioso.
Brandt 5.5 Il primo sussulto porta la sua firma, ma Carnesecchi si oppone. Sfortunato sul palo. Chukwuemeka (15’ st) 5.5 Mette un po’ di brio, ma cala quasi subito.
Guirassy 4.5 Sempre disinnescato, sciupa l’unico pallone concessogli.
All. Kovac 4 Il Dortmund è spento e lo accende solo Adeyemi. Paga gli errori dei suoi.
Arbitro
Sanchez 5 Salvato dal Var sul rigore. Per il resto se la caverebbe.
