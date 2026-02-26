Hien cancella Guirassy, Zalewski si danna, Pasalic totatlizzante: pagelle Atalanta

Pagelle Atalanta

Carnesecchi 6.5 Dice no a Brandt alla mezz’ora, chiude come può nel secondo tempo.

Scalvini 7 Prestazione ordinata e di sostanza, peccato per il rosso dalla panchina. Djimsiti (31’ st) 6.5 Contiene gli assalti conclusivi del Borussia.

Hien 8 Non lascia un centimetro a Guirassy, accompagna l’azione quando può.

Kolasinac 7.5 Ottimo finché c’è benzina nel serbatoio. Ahanor (27’ st) 6 Leggero sul gol di Adeyemi, poi bada al sodo.

Zappacosta 7 Sgasa a più riprese sulla destra, sigla il raddoppio con un pizzico di fortuna.

De Roon 7.5 Diga in mezzo al campo, non disdegna farsi vedere in avanti. Sua la pennellata per la zuccata di Pasalic.

Pasalic 8.5 Dà il via all’azione dell’1-0, si inserisce perfettamente sul 3-0. Non perde un pallone e recupera quello che porta al rigore.

Bernasconi 7 Sforna l’assist per Scamacca. Tanta corsa e altrettanta qualità.

Samardzic 7 Il pallone più pesante della serata viene affidato al suo mancino e non tradisce.

Zalewski 7.5 Buona intesa con Bernasconi. Impegna due volte Kobel nel primo tempo, provoca l’ammonizione di Can. Si danna per tutto il match. Sulemana (40’ st) ng.

Scamacca 6.5 Stordisce il Dortmund approfittando del gentile regalo della difesa giallonera. Lavora per la squadra, pressa e la fa salire. Krstovic (27’ st) 6.5 Si getta senza paura sul pallone che porta al rigore. Coraggioso.

All. Palladino 8 Per ribaltare il 2-0 dell’andata sarebbe servita una prova perfetta e fortunata negli episodi e così accade. La Dea va agli ottavi con pieno merito.