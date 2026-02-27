Mourinho ci ricasca, diserta il Bernabeu: ecco dove ha visto la partita

Che Jose Mourinho fosse un personaggio quantomeno particolare non lo si scopre certo adesso. L'ultima stranezza del tecnico portoghese è avvenuta in vista della gara di ritorno in Champions league tra il suo Benfica e il Real Madrid: allenato dallo Special One dal 2010 al 2013, con cui ha vinto un campionato, una Coppa e una Supercoppa di Spagna. La sfida si è conclusa con il 2-1 in favore dei Blancos (3-1 contando anche il risultato dell'andata). Quello che sorprende è il luogo in cui Mourinho - che ha dovuto scontare la squalifica per via del rosso della gara del Da Luz - ha deciso di seguire la partita, nonostante al Bernabeu fosse stata preparato una postazione ad hoc per l'allenatore avversario, comprendente di cibo gratis.

Mou diserta il Bernabeu e vede la partita in pullman!

Jose Mourinho era l'uomo più atteso allo stadio Santiago Bernabeu. Il portoghese sarebbe dovuto tornare nella casa del Real Madrid 4652 giorni dopo l’ultima volta. Ritorno che non è avvenuto, perchè sembra che lo Special One abbia seguito la partita direttamente dall'autobus del Benfica. Gli spostamenti di Mourinho a Madrid cominciano nel pomeriggio con lui che lascia l'hotel in cui ha alloggiato con la squadra, a quel punto si è recato al Bernabeu e poi è scomparso una volta entrati negli istanti precedenti alla gara. Qua si perdono le tracce del portoghese, che ricompare solamente all'intervallo per caricare la squadra, che in quel momento si trovava sull'1-1, salvo poi scomparire nuovamente. E pensare che il Real aveva preparato per il suo ex tecnico (con i Blancos per tre stagioni) una postazione riservata in cambina radio dotata di ogni comfort, compresi snack gratuiti. Lo Special One si è comunque dovuto arrendere al Real Madrid, che ha rimontato l'iniziale vantaggio di Rafa Silva grazie alle reti di Tchouameni e Vinicius: suo malgrado grande protagonista della gara d'andata.

Le ironie social e il precedente

Sui social gli utenti si sono scatenati. Il riferimento va ovviamente alla tattica defensivista di Mou: il celebre "autobus davanti la porta". "Questo mettere l'autobus di Mourinho ha decisamente raggiunto un livello superiore", "Il classico Jose", "Mou che fa il Mou": questi alcuni dei commenti riguardo l'insolita strategia scelta dal portoghese per seguire la sua squadra. Non è la prima volta che lo Special One assiste a una partita dal pullman della squadra. Era già successo nel 2022, quando Mou allenava la Roma. Dovendo, anche in quel caso, scontare una squalifica, Mourinho scelse di seguire la sfida in estaerna contro l'Inter dal mezzo giallorosso. In quel caso la scelta ripagò il portoghese, con la Roma vittoriosa a San Siro per 2-1: reti di Smalling e Dybala, con un'esultanza insieme ai suoi collaboratori diventata iconica. Questa volta la magia non si è ripetuta.